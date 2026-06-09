Secondo le indiscrezioni di mercato rilanciate su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus sta seguendo con attenzione il dossier legato ad Alexander Sorloth, centravanti dell’Atletico Madrid, ma tra le parti resterebbe ancora una distanza significativa sul piano economico. Parallelamente, in Serie A si accende anche il fronte offensivo che coinvolge Roma, Napoli e Sassuolo, con Domenico Berardi al centro di un possibile intreccio.

Juventus-Sorloth, trattativa in salita: l’Atletico chiede fino a 35 milioni

Stando a quanto riferito da Mirko Di Natale, tra la Juventus e l’Atletico Madrid ci sarebbe ancora distanza nei dialoghi per Alexander Sorloth.

Il centravanti norvegese avrebbe già manifestato apertura nei confronti del progetto bianconero, accettando il corteggiamento della società torinese, ma la valutazione del club spagnolo rappresenterebbe al momento un ostacolo.

L’Atletico Madrid, infatti, non avrebbe intenzione di scendere sotto una cifra compresa tra i 28 e i 35 milioni di euro, valutazione considerata elevata dalla Juventus soprattutto in relazione all’età del giocatore, 31 anni, e al suo ruolo spesso non da protagonista nelle rotazioni offensive. La dirigenza bianconera starebbe quindi lavorando per provare ad abbassare le richieste, consapevole però della necessità di mantenere vivi i contatti per non perdere un profilo che piace a Luciano Spalletti.

Berardi, intreccio tra Roma e Napoli: il Sassuolo fissa il prezzo

Restando sul tema offensivo, il mercato italiano potrebbe presto accendersi attorno al nome di Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo è infatti finito nel mirino sia della Roma che del Napoli, seppur per motivazioni differenti. I giallorossi sarebbero alla ricerca di un possibile erede di Soulé, mentre i partenopei monitorerebbero il profilo dell’esterno anche in relazione alle possibili uscite e agli incastri offensivi che potrebbero coinvolgere altri giovani come Vergara, recentemente accostato al Como.

Lo stesso Berardi, in una recente intervista, ha lasciato aperta la porta a un futuro in una squadra impegnata nella prossima Champions League, competizione a cui sia Roma che Napoli parteciperanno nella stagione a venire.

Una dichiarazione che alimenta ulteriormente le voci di mercato e che potrebbe trasformare la corsa al giocatore in un vero e proprio duello tra le due società.

Il Sassuolo, dal canto suo, non avrebbe intenzione di svendere il proprio simbolo tecnico e avrebbe fissato una valutazione intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra che, in un contesto di forte competizione tra club italiani, potrebbe risultare decisiva per accelerare o frenare definitivamente la trattativa.