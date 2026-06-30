Il Como continua a essere una delle società più attive di questa prima fase del mercato e avrebbe messo nel mirino un profilo Oscar Mingueza, esterno destro che piace a Juventus e Atalanta. Nel frattempo l'Inter avrebbe deciso di respingere le sirene della Premier League per Petar Susic, considerato un elemento centrale del progetto tecnico, mentre in casa Roma fanno discutere le dichiarazioni di Artem Dovbyk, che ha lasciato intendere come il proprio futuro in giallorosso sia ancora tutto da decidere.

Mingueza occasione a parametro zero: il Como prova il sorpasso

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, il Como avrebbe deciso di inserirsi con decisione nella corsa a Oscar Mingueza. Il terzino destro del Celta Vigo non avrebbe infatti rinnovato il proprio contratto con il club spagnolo e, di conseguenza, sarebbe pronto a liberarsi a parametro zero. Una situazione che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di diverse società, tra cui Juventus e Atalanta, già da tempo interessate al profilo dell'ex Barcellona.

Il Como, però, sembrerebbe intenzionato a giocarsi fino in fondo le proprie carte per anticipare la concorrenza. Mingueza rappresenterebbe infatti un'opportunità particolarmente interessante, non soltanto per il costo nullo del cartellino, ma anche per la sua duttilità tattica.

Lo spagnolo è infatti in grado di occupare tutta la corsia destra, interpretando sia il ruolo di terzino sia quello di esterno a tutta fascia, qualità che lo rendono uno dei parametri zero più appetibili di questa estate.

L'Inter fa muro per Susic, Dovbyk riflette sul futuro alla Roma

Negli ultimi giorni alcune indiscrezioni avevano accostato Petar Susic a diversi club di Premier League, ma dall'Inter sarebbe arrivata una netta chiusura a qualsiasi ipotesi di cessione. I dirigenti nerazzurri considererebbero infatti il centrocampista croato uno dei pilastri sui quali costruire il futuro della squadra, soprattutto in vista dell'ultimo anno di contratto di Hakan Çalhanoglu e dell'età ormai avanzata di Henrikh Mkhitaryan.

Per questo motivo, salvo offerte fuori mercato, il club non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del classe 2003.

Diversa appare invece la situazione di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, intervenuto in un podcast nel proprio paese, ha lasciato trasparire qualche dubbio sul prosieguo della sua avventura in giallorosso: "Non mi piace lasciare le cose senza finirle ed ecco perché non sono andato al Milan lo scorso agosto. In generale però voglio capire se c'è spazio per me alla Roma". Parole che alimentano le incertezze sul suo futuro e che confermano come il rapporto tra il centravanti ex Girona e il club capitolino possa essere oggetto di riflessioni nel corso di questa sessione di mercato.