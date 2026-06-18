La Juventus guarda con interesse a Moriba del Celta mentre Napoli e Roma potrebbero presto ritrovarsi una contro l’altra per un obiettivo comune, Molina. Il Milan infine, continua a lavorare dietro le quinte per completare il nuovo assetto dirigenziale.

Moriba nel mirino della Juventus: primo sondaggio con il Celta Vigo

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus avrebbe chiesto informazioni per Ilaix Moriba, centrocampista guineano classe 2003 attualmente in forza al Celta Vigo. Si tratterebbe di un primo contatto esplorativo finalizzato a comprendere margini e costi di un’eventuale operazione.

Moriba rappresenta un profilo particolarmente apprezzato per la sua duttilità tattica: può infatti agire da mediano, mezzala, regista avanzato e all’occorrenza anche da trequartista, caratteristiche che lo rendono una soluzione preziosa per qualsiasi allenatore. Dopo diverse esperienze tra Spagna e Germania, il centrocampista sembra aver trovato continuità e fiducia, attirando nuovamente l’attenzione di diversi club europei. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, cifra considerata accessibile dalla dirigenza bianconera che continua a monitorare il mercato alla ricerca di giovani profili con margini di crescita e qualità tecniche già consolidate.

Molina tra Napoli e Roma, il Milan riflette sul futuro della propria area sportiva

Potrebbe invece presto accendersi un interessante derby di mercato tra Napoli e Roma per Nahuel Molina. L’esterno argentino dell’Atletico Madrid, in scadenza di contratto nel 2027, potrebbe vivere la prossima estate da protagonista, con il club spagnolo disposto ad ascoltare offerte per evitare un progressivo deprezzamento del cartellino. La richiesta dei madrileni sarebbe di circa 15 milioni di euro. Il Napoli starebbe valutando la possibilità di inserire nell’operazione il cartellino di Oliveira come contropartita tecnica per ridurre l’esborso economico, mentre la Roma vedrebbe nell’ex Udinese un profilo ideale per aggiungere esperienza internazionale e qualità sulle corsie esterne.

Sul fronte Milan, invece, continua la ricerca del nuovo direttore tecnico dopo il rifiuto incassato da Markus Krosche. Tra i candidati maggiormente apprezzati dalla dirigenza rossonera resta Devin Ozek, dirigente del Fenerbahce considerato uno dei profili emergenti nel panorama europeo. Al momento non risultano contatti diretti tra le parti, ma il Milan potrebbe decidere di affondare il colpo nelle prossime ore qualora individuasse in lui la figura ideale a cui affidare il ruolo di futuro Head of Football e una parte importante della programmazione sportiva del club.