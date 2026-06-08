Secondo ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus si troverebbe in una fase delicata della propria gestione economico-finanziaria, con la necessità di effettuare alcune cessioni entro il 30 giugno per rientrare nei parametri del Financial Fair Play imposti dalla UEFA. In casa Inter intanto, Ausilio avrebbe respinto il corteggiamento della Premier per Pio Esposito mentre il Milan avrebbe aggiunto Lina Souloukou al casting per costruire il nuovo assetto societario.

Juventus, il nodo cessioni e il caso Bremer

In casa bianconera il tema più delicato riguarda la necessità di generare entrate immediate, anche a costo di sacrificare elementi considerati centrali nel progetto tecnico.

Tra i nomi più discussi figura quello di Gleison Bremer, difensore che avrebbe attirato l’interesse della Premier League e, in particolare, del Tottenham Hotspur. L’eventualità di una sua cessione, secondo le indiscrezioni, non sarebbe esclusa a priori, soprattutto se arrivassero offerte ritenute congrue sul piano economico.

Il rischio, tuttavia, è quello di dover operare sul mercato in condizioni di urgenza, finendo per accettare valutazioni inferiori rispetto al reale valore del calciatore. Una dinamica che la Juventus vorrebbe evitare, ma che potrebbe diventare inevitabile qualora il margine temporale fino alla scadenza del 30 giugno si riducesse ulteriormente.

Milano tra conferme e strategie: Inter blindata, Milan in evoluzione

A Milano il quadro appare differente, ma non privo di movimenti significativi. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, l'Inter avrebbe respinto con decisione l’interesse del Newcastle per Pio Esposito, considerato un profilo centrale per il futuro e quindi non cedibile. La dirigenza nerazzurra, almeno per il momento, non avrebbe aperto ad alcuna trattativa, ritenendo il giovane attaccante un elemento strategico per la prossima stagione.

Nonostante ciò, il suo nome continuerebbe a essere seguito con attenzione anche all’estero: in particolare, Andrea Berta, direttore sportivo dell’Arsenal, lo terrebbe sotto osservazione in vista delle prossime sessioni di mercato, lasciando aperta la possibilità di un tentativo futuro.

Sul fronte rossonero, invece, il Milan prosegue nel processo di riorganizzazione societaria. Tra i profili valutati dal tandem Cardinale-Ibrahimovic per il ruolo di amministratore delegato, secondo le indiscrezioni figurerebbe anche quello di Lina Souloukou, ex ad della Roma, recentemente dimessasi dal Nottingham Forest e dunque attualmente libera.