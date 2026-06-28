La Juventus accelera sul mercato in ottica nuova stagione andando a puntare dei giovani e mette nel mirino Daniel Okolo, attaccante classe 2007 in scadenza con la Triestina. Il profilo piace per età, fisicità e margini di crescita. Una scommessa sulla quale puntare in ottica valorizzazione, anche per una futura plusvalenza. L’operazione è a parametro zero e potrebbe chiudersi rapidamente. Il club bianconero pensa a un inserimento in Primavera o in Next Gen per la prossima stagione. Incontro decisivo atteso a breve.

Juventus su Daniel Okolo: obiettivo a parametro zero dalla Triestina

Daniel Okolo è il nome caldo per l’attacco bianconero del futuro. Il classe 2007 della Triestina è in scadenza e la Juventus vuole anticipare la concorrenza. Piano chiaro: investimento a costo zero con inserimento tra Primavera e Next Gen. Il giocatore ha mostrato buone qualità fisiche e numeri discreti con 1 gol e 2 assist in 10 presenze. Profilo ideale per crescita interna nel progetto bianconero.

Okolo Juventus, contratto fino al 2030 e incontro decisivo

Secondo Nicolò Schira, la Juventus è pronta a chiudere l’operazione a parametro zero con un contratto fino al 2030. L’incontro decisivo con l’entourage del giocatore è atteso a breve e potrebbe sbloccare la firma.

Okolo è considerato un attaccante fisico e moderno, adatto al progetto di sviluppo bianconero. La dirigenza lo vede come investimento di prospettiva da inserire nella Next Gen.

Mercato Juventus: Kolo Muani resta il grande obiettivo offensivo

Parallelamente all’operazione Okolo, la Juventus continua a lavorare per Randal Kolo Muani. Il francese resta il primo obiettivo per rinforzare l’attacco. Il PSG chiede circa 40 milioni, mentre i bianconeri puntano a chiudere a 30. L’attaccante gradirebbe il ritorno a Torino dopo l’esperienza positiva del 2024-25. La trattativa resta aperta e condiziona le strategie offensive del club.

Linea giovane per la Juventus

In ottica futura la Juventus starebbe valutando l'offerta al Catanzaro per Mattia Liberali.

Il calciatore dei giallorossi vanta una clausola rescissoria di circa 6 milioni di euro. Un elemento futuribile, con un costo alla portata per il quale c'è da registrare anche l'interessamento da parte del Sassuolo.