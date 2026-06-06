Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato su Youtube di calciomercato e iniziando sulla Juventus ha detto: "Chiesa alla Gazzetta ha mandato dei messaggi importanti, rivelando di essere quasi rimasto ferito dalla sua uscita da Torino e dicendo di voler tornare a vestire bianconero. Il calciatore dice il vero quando sottolinea di essere stato messo alla porta dai precedenti dirigenti e non esclude un ritorno, cosa che peraltro è stata già sfiorata a gennaio quando Comolli aveva provato a riportarlo alla Continassa. Quindi Juve-Chiesa mai dire mai, anche se l'esterno ha una grande voglia di giocare e con continuità, quindi penso proprio che lascerà il club inglese in estate per abbracciare un nuovo progetto.

Vediamo chi andrà a prenderlo ma è una situazione da monitorare. Scambio Jonathan David-Kolo Muani? Non è una pista che mi risulta. Il PSG ha delle idee ben precise sul come potenziare il reparto offensivo e queste non comprendono l'acquisto di una prima o seconda punta, che dir si voglia, ma di esterni".

Inter, Romano: 'Curtis Jones ha dato la sua apertura totale ai nerazzurri'

Parlando dell'Inter poi, Romano ha detto: "Chiesa ha anche confermato il fatto che l'Inter abbia un forte interesse nei confronti di Curtis Jones. Ultimamente la questione Palestra ha rubato la scena in casa nerazzurra ma la trattativa per il centrocampista del Liverpool anche se complessa continua ed è viva. Certo, ci sono delle distanze da limare per quanto riguarda la distanza fra offerta e domanda e anche qualcosa da aggiustare per quanto concerne lo stipendio del mediano.

Però quando Chiesa rivela alla Gazzetta che Curtis Jones gli abbia domandato come si vivesse in Italia, ci conferma quanto il calciatore inglese stia veramente pensando a passare in Serie A. Non è un caso che da gennaio abbia dato la sua apertura totale all'Inter e chi gli è vicino immagina già un percorso simile a quello che ha fatto McTominay nel Napoli".

Roma, Romano: 'Fenerbahce forte su Greenwood ma la Roma non molla'

Infine sul tema Greenwood, calciatore accostato con forza alla Roma, il giornalista ha sottolineato: "Safi sta affrontando le elezioni per la presidenza del Fenerbahce ed ha promesso ai suoi elettori l'acquisizione dell'esterno qualora vincesse. Tuttavia a questa operazione mancano due pezzi, l'accordo con il Marsiglia e soprattutto l'elezione dello stesso Safi. Quello che posso dire oggi quindi, è che la Roma non ha mollato l'inglese, perché per Gasperini Greenwood è la priorità assoluta".