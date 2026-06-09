Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di calciomercato ha iniziato rivelando nuovi dettagli dell'affare Marco Palestra: "Non ho mai creduto all'ottimismo dell'Inter nell'inserimento di Cocchi come contropartita per Palestra, cosi come non ho mai creduto allo sconto dell'Atalanta a 45 milioni più bonus. Ora filtra che non ci sono novità a riguardo ma in realtà questa è la linea da giorni e sarà cosi finché l'Inter non alzerà il prezzo. Poi c'é chi ritiene troppi 50 milioni per il terzino mentre chi li considera un prezzo giusto, ma io devo dare le notizie che mi arrivano e queste vogliono l'Atalanta ferma a quella valutazione.

I Percassi vogliono 50 milioni più 5 di bonus senza contropartite tecniche e non cambieranno idea perché fondamentalmente la società bergamasca non ha fretta di cedere".

Juventus, Pedullà: 'Frattesi è nella lista di Spalletti e c'é una possibilità di imbastire uno scambio con Cambiaso'

Pedullà ha poi rivelato un'indiscrezione che potrebbe coinvolgere due grandi rivali del calcio italiano, Inter e Juventus: "Confermo che Frattesi è nella lista di Spalletti e c'é una possibilità di imbastire uno scambio con Cambiaso, che è un terzino che all'Inter piace molto. A quel punto bisognerebbe capire se il terzino della Juventus verrebbe acquisito al posto di Palestra o no, perché ipoteticamente il classe '2000 gioca a sinistra, ma sulla carta può anche agire sulla destra.

Cambiaso è sempre piaciuto a Milano, cosi come Frattesi è sempre piaciuto al tecnico bianconero, vediamo se questa vicenda si potrà davvero sviluppare".

Roma, Pedullà: 'Brahim Diaz non è una pista che accosto ai giallorossi'

Pedullà ha infine concluso: "L'arrivo imminente di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid può incidere sul futuro di due vecchie conoscenze del calcio italiano, una molto fresca come quella di Nico Paz, l'altra più remota come quella di Brahim Diaz. A mio modo di vedere i due saranno incompatibili e quindi uno dovrebbe uscire. Proprio per il marocchino le cose potrebbero cambiare radicalmente, specie se il tecnico portoghese scegliesse di non trattenerlo in Spagna. Su di lui in Italia mi risulta esserci solo la Juventus, mentre non registro l'interesse della Roma".