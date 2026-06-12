La Juventus ha esonerato con effetto immediato Damien Comolli per puntare su Giovanni Carnevali. In seguito all'arrivo del nuovo dirigente, la società bianconera ha ridefinito le sue priorità in vista dell'apertura del calciomercato estivo. Tra i nomi usciti in queste ore, alla Continassa sembra stuzzicare l'arrivo di John Stones a parametro zero ma piace anche Jhon Lucumì.

Juve: come cambia il mercato con l'addio di Comolli

Dopo l'esonero di Comolli, la Juve ha definito nuovamente la sua strategia di mercato: la frattura infatti, sembra essersi concretizzata dopo la trattativa sfumata per portare Alisson a Torino.

In seguito all'arrivo di Carnevali, sul mercato ha la precedenza l'arrivo di un portiere per sostituire la stagione disastrosa di Michele Di Gregorio, ma si pensa anche ad un difensore ed un centravanti esperto.

In queste ore, alla Continassa è stato proposto John Stones: il difensore inglese dopo 10 anni al Manchester City ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Dunque il 32enne si libererebbe a parametro zero, ma ha un ingaggio di 8 milioni a stagione. Un altro nome caldo che sembra convincere Luciano Spalletti è Jhon Lucumì del Bologna. Tra i pali invece la società bianconera intende chiudere il prima possibile la trattativa con Dibu Martinez, mentre per l'attacco c'è sempre la volontà di portare Sorloth e Kolo Muani.

Pista che non si è mai raffreddata è invece quella di Brahim Diaz, ma in questo caso serve che Mourinho escluda dal suo progetto il 26enne. La trattativa per Louis Reynaud al contrario è in dirittura d'arrivo: il 18enne arriva dal Tolosa ma al momento non è dato sapere se esordirà subito in prima squadra oppure nella Next Gen bianconera in Primavera.

Inter: nuovo nome a centrocampo

In queste ore, all'Inter è venuto fuori un nome inedito per il centrocampo ovvero quello di Joey Veerman. Il 28enne di proprietà del PSV Eindhoven ha giocato le ultime quattro stagioni in prestito all'Heerenveen con ottimi risultati. Il giocatore è valutato tra i 25-30 milioni di euro e potrebbe essere il possibile sostituto di Davide Frattesi a centrocampo: quest'ultimo lascerà i nerazzurri a titolo definitivo e non disdegnerebbe la Roma in modo da ritrovare Gian Piero Gasperini come allenatore.