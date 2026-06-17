Il calciomercato estivo entra nel vivo con importanti movimenti e trattative che coinvolgono i principali club italiani. Tra le notizie di spicco, Luciano Spalletti ha espresso un chiaro interesse per Eljif Elmas, il centrocampista macedone che il tecnico ha già allenato ai tempi del Napoli. Elmas, non riscattato dal club partenopeo, farà ritorno al Lipsia, ma il suo nome è già sul taccuino della Juventus, che segue attentamente gli sviluppi.

In casa Milan, la ricerca del nuovo direttore tecnico si rivela più complessa del previsto. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Ruben Amorim in panchina, i rossoneri hanno visto complicarsi la pista che portava a Markus Krosche.

Il dirigente tedesco, legato all’Eintracht Francoforte da un contratto fino al 2028, non lascerà il club: il Milan avrebbe dovuto versare un indennizzo di circa dieci milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva. Di conseguenza, i rossoneri potrebbero ora valutare alternative, tra cui Devin Ozek, ex direttore sportivo del Fenerbahce.

Le trattative per il Milan e gli altri obiettivi

Il Milan, sotto la guida di Amorim, ha già individuato i primi obiettivi di mercato. Si tratta di Morten Hjulmand e Francisco Trincão, entrambi dello Sporting Lisbona, giocatori che il nuovo tecnico conosce molto bene. Nel mirino c'è anche Aurelien Guernier, esterno diciannovenne del Birmingham. Sul fronte Inter, Stefan de Vrij sembra orientato a lasciare il club nerazzurro, mentre il Real Madrid ha avviato un assalto per Alessandro Bastoni, per il quale l’Inter chiede settanta milioni di euro.

Tra gli obiettivi difensivi figura anche Marco Palestra dell’Atalanta, valutato cinquanta milioni.

Altre operazioni di mercato vedono il Pisa riscattare Ebenezer Akinsanmiro dall’Inter, e il Sassuolo definire il riscatto del difensore polacco Sebastian Walukiewicz dal Torino. Il Torino, invece, potrebbe perdere Demba Seck, con il Partizan intenzionato a riportare l’attaccante senegalese in Serbia. Una conferma importante arriva dal Lecce, dove Eusebio Di Francesco è stato confermato sulla panchina, con un prolungamento di contratto fino al 2028.

La situazione Krosche-Milan: trattativa a rischio

La trattativa tra Markus Krosche e il Milan, pur non essendo del tutto naufragata, appare in forte salita.

Nonostante un accordo di massima tra le parti, l’Eintracht Francoforte si è mostrato irremovibile sulla richiesta di un indennizzo superiore ai dieci milioni di euro e non intende liberare il proprio dirigente. Il club tedesco non vuole che il proprio direttore lasci, e la situazione resta in bilico, con il rischio concreto che l’operazione possa definitivamente saltare. La dirigenza rossonera dovrà quindi valutare attentamente i prossimi passi.

Il calciomercato continua a essere in fermento, con i principali club italiani impegnati a definire le strategie per la prossima stagione tra nuovi arrivi, conferme e trattative ancora aperte, in un quadro di continue evoluzioni e colpi di scena.