Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale della Juventus, ha recentemente fornito importanti chiarimenti riguardo la situazione di Dusan Vlahovic e le strategie del club sul fronte del calciomercato. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Courmayeur durante un evento de La Stampa, hanno chiarito la posizione bianconera su questioni cruciali per il futuro della squadra e le dinamiche delle trattative.

Le precisazioni su Dusan Vlahovic e la politica del club

In merito al possibile ritorno dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic, Carnevali ha categoricamente smentito di aver avuto incontri diretti.

“Non ho mai incontrato Vlahovic”, ha affermato il dirigente, pur specificando di essere sempre stato disponibile a dialogare con i suoi agenti. Un dettaglio significativo emerso è che l'attaccante non ha accettato un'offerta importante, un elemento che ha rafforzato la posizione del club. Carnevali ha infatti ribadito con fermezza la filosofia della Juventus: “io non rincorro nessuno”, sottolineando un approccio pragmatico e deciso nelle negoziazioni di mercato. Questa affermazione evidenzia la volontà di mantenere una linea chiara, privilegiando gli interessi della società.

Le sfide del calciomercato e gli obiettivi della Juventus

L’amministratore delegato ha poi allargato il discorso alle complessità del mercato estivo, che vede la Juventus ancora impegnata su più fronti.

“Abbiamo ancora tante operazioni da fare sul mercato”, ha spiegato Carnevali, confermando l'intenzione di rafforzare ulteriormente la rosa. Tuttavia, ha anche messo in luce le difficoltà intrinseche di questa fase: “vogliamo rinforzarci ancora ma ci sono diverse uscite da fare e non è semplice”. Questo bilanciamento tra acquisti e cessioni è fondamentale per l'equilibrio finanziario e tecnico, rendendo ogni trattativa strategica. La gestione delle partenze è cruciale quanto l'arrivo di nuovi talenti per una squadra competitiva e sostenibile.

Il dibattito sulla chiusura del mercato: una questione europea

Un altro tema toccato da Carnevali riguarda la tempistica della chiusura del mercato, un aspetto che genera spesso dibattito nel mondo del calcio.

Il dirigente ha espresso il suo disappunto per il fatto che il mercato resti aperto anche dopo l'inizio del campionato. “Di certo non mi piace che il mercato sia ancora aperto a campionato iniziato”, ha dichiarato, evidenziando le problematiche che tale situazione comporta per la pianificazione tecnica e tattica delle squadre. Ha inoltre ricordato un tentativo di armonizzazione a livello europeo: “L'anno scorso eravamo d'accordo con la lega tedesca, inglese e francese a chiudere quando inizia il campionato”. Tuttavia, questa intesa non è stata mantenuta universalmente, poiché “ci siamo dovuti adeguare tutti alla volontà della Liga spagnola”, una decisione che ha influenzato le tempistiche di tutte le principali leghe europee, inclusa la Serie A.

Questa dinamica rende più complessa la gestione delle rose e la preparazione delle squadre.

In sintesi, le parole di Giovanni Carnevali offrono uno spaccato chiaro delle intenzioni della Juventus: un approccio risoluto sul fronte Vlahovic, un impegno costante per il rafforzamento della rosa attraverso un'attenta gestione delle entrate e delle uscite, e una critica costruttiva sulle attuali regole del calciomercato, auspicando una maggiore coerenza a livello internazionale per il bene del calcio.