Il Crotone piazza un colpo a sorpresa sul mercato e si assicura Francesco Crapisto, giovane centrocampista classe 2006 di proprietà della Juventus. L’operazione, secondo quanto riportato da Lacasadic.com, è stata definita sulla base di un prestito secco. Il calciatore sosterrà le visite mediche con il club rossoblù lunedì 3 agosto, prima di iniziare la nuova esperienza in Calabria.

Crotone, dal vivaio Juventus arriva il talento Francesco Crapisto

Per Francesco Crapisto il trasferimento al Crotone rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita.

Dopo le esperienze maturate nel settore giovanile bianconero, il centrocampista avrà l’opportunità di misurarsi per la prima volta con il calcio professionistico italiano. Un’occasione fondamentale per mettere in mostra qualità tecniche, personalità e continuità in un campionato competitivo come quello di Serie C.

Il classe 2006 ha costruito gran parte del proprio percorso nella Juventus Under 20, dove ha collezionato 61 presenze, impreziosite da 5 gol e 9 assist. In precedenza ha vestito anche la maglia della Juventus Under 17, totalizzando 19 apparizioni, 2 reti e 3 assist. Numeri che hanno convinto il Crotone a puntare su un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con contesti di alto livello.

Crotone, l’esperienza in Spagna e il nuovo capitolo in rossoblù

Nella scorsa stagione Crapisto ha lasciato l’Italia per affrontare una nuova esperienza in Spagna con la maglia dell’UB Conquense, formazione impegnata nella Segunda Federación. Nel campionato spagnolo il centrocampista ha raccolto 18 presenze, arricchendo il proprio bagaglio tecnico e tattico.

Ora il ritorno in Italia e la chiamata del Crotone aprono una nuova fase della carriera. La società calabrese punta sulle sue caratteristiche per aumentare le alternative in mezzo al campo e offrire al tecnico una soluzione in più in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

Crotone, mercato ancora aperto: servono rinforzi prima della Coppa Italia

L’arrivo di Crapisto rappresenta solo il primo tassello di un mercato ancora in movimento. Il Crotone sta valutando alcune operazioni in uscita che potrebbero coinvolgere il reparto difensivo e il centrocampo, mentre la rosa resta al momento ridotta in diversi settori.

La società dovrà quindi accelerare nelle prossime settimane per completare l’organico e presentarsi nelle migliori condizioni al primo appuntamento ufficiale della stagione. Il 15 agosto è infatti in programma il Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C contro il Cosenza, una sfida che arriverà in una fase delicata della preparazione e che richiederà una squadra già competitiva.