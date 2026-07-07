L'entusiasmo per la nuova stagione del Genoa è già palpabile, come dimostrato dalla dedizione di Luciano Costanza, un pensionato di 79 anni ed ex dipendente Ansaldo. Il 7 luglio 2026, Costanza si è presentato alle 4:30 del mattino al Ticket office del Genoa Store, situato nel suggestivo Porto Antico di Genova. Il suo obiettivo era chiaro: essere il primo abbonato della scorsa stagione a rinnovare la tessera per la Gradinata Nord. Un traguardo raggiunto con orgoglio, mostrando la sua prima tessera stagionale. Proveniente dal quartiere di Castelletto, Costanza ha spiegato la sua scelta con una frase semplice ma efficace: “non volevo correre rischi”.

La campagna abbonamenti per la stagione 2026/27 del Genoa ha preso il via ufficialmente il 7 luglio e si protrarrà fino all'8 agosto. Durante questo periodo, i possessori del diritto di prelazione avranno la possibilità esclusiva di rinnovare la propria tessera. L'attesa è alta, considerando il successo della stagione precedente, quando il club rossoblù aveva stabilito un record assoluto con ben 28.101 abbonati.

Le novità della campagna “Unica” 2026/27

La nuova campagna abbonamenti, denominata “Unica”, introduce diverse importanti novità per i tifosi del Genoa. Per le due aree di Gradinata, il prezzo è stato aggiornato a 300 euro, registrando un lieve aumento rispetto ai 290 euro della stagione precedente.

Tuttavia, sono previste opportunità di risparmio significative: i tifosi che rinnoveranno l’abbonamento e, contestualmente, sottoscriveranno un contratto di fornitura luce e/o gas tramite lo sponsor Pulsee potranno beneficiare di sconti dedicati.

Tra le innovazioni più rilevanti, la campagna “Unica” offre una maggiore flessibilità per l’utilizzo dell’abbonamento. È stata infatti introdotta la possibilità di effettuare fino a cinque cambi dell’utilizzatore della tessera, un incremento rispetto ai tre consentiti nella stagione passata. Anche le regole per l'esercizio del diritto di prelazione sono state riviste: per poter rinnovare il proprio posto, sarà ora necessario aver assistito o rivenduto almeno dodici partite durante la stagione precedente.

Un'eccezione è prevista per chi aderisce direttamente al pacchetto “Unica”, che potrà usufruire della prelazione anche con un numero inferiore di presenze, premiando così la fedeltà e l'adesione alle nuove proposte del club.

L'importanza della prelazione per i tifosi rossoblù

La campagna abbonamenti rappresenta un momento cruciale per la comunità dei tifosi del Genoa, che ha dimostrato un attaccamento eccezionale alla squadra, culminato nei numeri record della scorsa stagione. Il sistema di prelazione è un meccanismo fondamentale che permette ai possessori di abbonamento della stagione precedente di assicurarsi il proprio posto prima che le vendite vengano aperte al pubblico generale. Questo garantisce una priorità sui posti disponibili nelle diverse aree dello stadio, riconoscendo la lealtà e la passione dei sostenitori più assidui e permettendo loro di continuare a vivere da protagonisti l'emozione delle partite casalinghe del Genoa.