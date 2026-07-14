Il calciomercato dell'Inter è costretto a cambiare direzione. Le difficoltà emerse durante l'iter che avrebbe dovuto portare Anan Khalaili in nerazzurro hanno spinto il club milanese a valutare nuove soluzioni per rinforzare la corsia di destra. Gli approfondimenti medici hanno infatti bloccato l'operazione, costringendo la dirigenza a farsi trovare pronta con un piano alternativo.

L'obiettivo resta quello di consegnare a Cristian Chivu un esterno in grado di raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, con il mercato che entra ora nella sua fase più calda.

Tra i candidati alla corsia di destra nerazzurra ci sarebbe, al momento, soprattutto Guela Doué dello Strasburgo, la cui valutazione, però (oltre i 30 milioni di euro) sarebbe troppo alta per l'Inter. Sullo sfondo, attenzione al profilo di Djed Spence, esterno del Tottenham che ha già avuto un'esperienza in Italia con la maglia del Genoa.

Spence è il nome nuovo: piace per qualità e prospettiva

Tra i profili finiti sul taccuino dell'Inter c'è anche Djed Spence. L'esterno inglese del Tottenham rappresenta la novità delle ultime ore e viene considerato un giocatore capace di coniugare fisicità, corsa e margini di crescita.

La trattativa, tuttavia, non si presenta semplice. Il laterale è legato agli Spurs da un contratto di lunga durata e il club londinese valuta il giocatore con attenzione, rendendo l'eventuale operazione economicamente impegnativa.

Nonostante questo, il profilo di Spence continua a essere apprezzato dalla dirigenza nerazzurra.

Molina resta una garanzia per Chivu

Un'altra candidatura forte è quella di Nahuel Molina. L'argentino conosce già la Serie A grazie all'esperienza con l'Udinese e rappresenterebbe una soluzione di affidabilità immediata.

Secondo le ultime indiscrezioni, il profilo dell'esterno dell'Atletico Madrid incontra il gradimento di Cristian Chivu. Il club spagnolo potrebbe anche valutare una cessione davanti a un'offerta convincente, elemento che mantiene viva la pista nonostante la concorrenza.

Doué convince, ma il prezzo è il vero ostacolo

Resta sempre attuale anche il nome di Guela Doué, seguito dall'Inter già prima dell'affare (poi sfumato) Khalaili.

L'esterno dello Strasburgo è considerato il profilo ideale per caratteristiche atletiche e potenziale di crescita, ma la richiesta del club francese supera i 30 milioni di euro e rappresenta il principale ostacolo alla trattativa.

Per questo motivo la dirigenza dell'Inter continua a monitorare il mercato, valutando il miglior compromesso tra qualità tecnica e sostenibilità economica.