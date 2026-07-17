La Juventus continua a muoversi sul mercato e guarda ancora in casa Roma. Dopo aver chiuso l'operazione Zeki Celik, arrivato a parametro zero, il club bianconero sta valutando la possibilità di affondare il colpo anche per Lorenzo Pellegrini.

Un'operazione che porta la firma di Frederic Massara, profondo conoscitore dell'ambiente giallorosso, e che rischia di trasformarsi in una doppia beffa per la società capitolina, con conseguente nervosismo del tecnico Gasperini.

Juventus, Celik è solo il primo colpo

L'arrivo di Celik rappresenta uno dei colpi a sorpresa di questa finestra di mercato.

Il laterale turco sembrava destinato a proseguire la sua avventura alla Roma, ma il blitz della Juventus ha cambiato gli scenari nelle ultime ore.

L'esperienza del difensore e la sua duttilità tattica hanno convinto la dirigenza bianconera a puntare su di lui per rinforzare le corsie laterali. Ed ora, non si esclude che la Juventus possa portare avanti una trattativa simile anche con Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato Juventus, occhi puntati su Pellegrini

La pista che porta a Lorenzo Pellegrini sta prendendo quota. Secondo le indiscrezioni di mercato emerse nelle ultime ore, la Juventus ha effettuato alcuni sondaggi per comprendere la fattibilità dell'operazione. Il centrocampista rappresenterebbe un innesto di qualità ed esperienza per la trequarti bianconera, oltre a garantire leadership e versatilità tattica.

L'interesse della Juventus nasce anche dall'opportunità di mercato che potrebbe presentarsi qualora la Roma non riuscisse a stringere i tempi per trovare l'intesa con Pellegrini, attualmente svincolato. Al momento non si parla ancora di una trattativa avanzata, ma i contatti esplorativi confermano come il nome di Pellegrini sia finito sul taccuino della dirigenza juventina.

Massara protagonista: sfida di mercato alla Roma

Il protagonista di questa strategia è Frederic Massara. L'attuale uomo mercato della Juventus conosce perfettamente dinamiche e protagonisti di Trigoria e sta sfruttando i propri rapporti per individuare occasioni importanti sul mercato.

Dopo aver soffiato Celik alla Roma, l'eventuale arrivo di Pellegrini rappresenterebbe un ulteriore segnale della volontà bianconera di costruire una rosa competitiva puntando su giocatori già affermati nel campionato italiano.

Gasperini aspetta rinforzi e non nasconde il malumore

Sul fronte giallorosso, la situazione non è passata inosservata. Gian Piero Gasperini avrebbe gradito la permanenza di Celik, considerato una pedina importante per il proprio sistema di gioco, e attende rinforzi dal mercato per affrontare la nuova stagione. L'ipotesi di perdere anche Pellegrini aumenterebbe inevitabilmente le difficoltà nella costruzione della rosa romanista.

Il tecnico della Roma aspetta quindi una risposta concreta della società, chiamata a intervenire per evitare ulteriori uscite pesanti e mantenere competitiva la squadra.