Il mercato delle grandi squadre italiane continua a intrecciarsi con quello della Bundesliga e dei club stranieri, con diversi talenti emergenti finiti al centro delle strategie delle società di Serie A. La Juventus avrebbe deciso di aumentare il pressing per Kerim Alajbegovic, provando a convincere il giovane talento del Bayer Leverkusen con una proposta tecnica più allettante rispetto alla concorrenza. Anche la Roma starebbe guardando in Germania per rinforzare il reparto offensivo, mentre l'Inter avrebbe tentato un affondo per Wilfred Singo ricevendo però una risposta negativa dal Galatasaray.

Juventus, incontro con Alajbegovic: ai bianconeri la promessa di un ruolo da protagonista

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti direttamente dalla Germania, la Juventus avrebbe aumentato la propria offerta per Kerim Alajbegovic, cercando di superare la concorrenza del Chelsea puntando soprattutto sull'aspetto tecnico. Il club bianconero avrebbe infatti garantito al giovane esterno bosniaco la possibilità di avere un ruolo importante nella squadra, con concrete chance di partire da titolare, elemento che avrebbe rappresentato un vantaggio rispetto alla proposta dei Blues. Questa intenzione sarebbe stata comunicata direttamente al giocatore durante un incontro faccia a faccia, nel quale la Juventus avrebbe illustrato il proprio progetto per valorizzare il classe 2007.

Ora Alajbegovic sarebbe chiamato a scegliere quale strada intraprendere, con il futuro ancora aperto e diversi fattori da valutare. Il Bayer Leverkusen, dal canto suo, non avrebbe intenzione di svendere il proprio talento e avrebbe fissato una valutazione molto elevata: circa 30 milioni di euro per il cartellino dell'ala bosniaca.

Roma e Inter, piste complicate: Nusa costa 60 milioni, Singo respinto

Nel frattempo, sempre dalla Germania, arrivano aggiornamenti anche sul fronte Roma. Dopo aver praticamente definito l'arrivo di Santiago Castro dal Bologna, la società giallorossa avrebbe spostato l'attenzione sulla fascia sinistra offensiva. Secondo quanto riferito dal giornalista Philipp Hinze, la Roma avrebbe avviato dei contatti con il Lipsia tramite intermediari per Antonio Nusa.

Al momento, però, non ci sarebbero stati negoziati diretti tra i due club. La situazione relativa a Nusa resta comunque complessa per la Roma. Il talento norvegese non sarebbe considerato completamente incedibile dal Lipsia, ma il club tedesco avrebbe fissato una richiesta molto alta per lasciarlo partire. Servirebbero infatti offerte da almeno 60 milioni di euro per convincere la società della Red Bull a sedersi concretamente al tavolo delle trattative.

Novità anche dalla Turchia per quanto riguarda l'Inter. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal mercato turco, il club nerazzurro avrebbe effettuato un tentativo per Wilfred Singo, presentando al Galatasaray una proposta da 35 milioni di euro. Una cifra importante per il laterale ivoriano, ma che non sarebbe bastata per convincere la società giallorossa turca, che ne vorrebbe almeno 50.