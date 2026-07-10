Gli esterni offensivi continuano a essere tra i profili più ricercati del mercato estivo e le big di Serie A stanno valutando diverse soluzioni per rinforzare le proprie rose. Juventus e Roma avrebbero messo gli occhi sullo stesso talento dell'Ajax, Mika Godts, anche se le strategie dei due club seguirebbero percorsi differenti. Parallelamente il Milan, dopo aver sistemato il reparto difensivo con gli innesti di Goncalo Ramos e Mario Gila, sarebbe pronto a concentrare i propri sforzi sulle corsie laterali, considerate una delle priorità della nuova gestione tecnica.

Godts piace a Juventus e Roma: due idee diverse per lo stesso talento

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato incrociate, Mika Godts sarebbe finito nel mirino sia della Juventus sia della Roma. Stando a quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale sul proprio profilo X, il club bianconero avrebbe già affrontato il tema del giovane esterno dell'Ajax nei mesi scorsi, individuandolo come un possibile rinforzo per il futuro. Il suo arrivo, però, sarebbe strettamente legato a un eventuale cambio di posizione di Kenan Yildiz: qualora il talento turco venisse definitivamente impiegato in una zona più centrale del campo, Godts potrebbe diventare uno dei candidati per occupare la fascia sinistra.

Anche la Roma segue con attenzione il classe 2005, ma con presupposti differenti. Il direttore sportivo Tony D'Amico lo avrebbe infatti inserito nella lista dei possibili sostituti di Mason Greenwood, obiettivo ormai destinato a sfumare definitivamente. Godts rappresenterebbe un investimento importante in prospettiva e l'Ajax sarebbe disposto a trattare partendo da una valutazione di circa 35 milioni di euro, cifra comunque negoziabile.

Il Milan cambia le fasce: Doué è il nome nuovo per la destra

Dopo aver rinforzato la rosa con Goncalo Ramos e Mario Gila, il Milan sarebbe pronto a spostare l'attenzione sulle corsie esterne. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, Ruben Amorim avrebbe già delineato il proprio piano tattico: Alexis Saelemaekers verrebbe utilizzato stabilmente sulla fascia sinistra, rendendo necessario l'acquisto di un nuovo titolare per il lato destro.

Tra i profili maggiormente apprezzati ci sarebbe Guéla Doué, terzino dello Strasburgo e fratello del più noto Désiré Doué, attaccante del Paris Saint-Germain. Il classe 2002 piace per caratteristiche atletiche, capacità di spingere e qualità in entrambe le fasi di gioco. Lo Strasburgo, però, non avrebbe intenzione di fare sconti e prenderebbe in considerazione una cessione soltanto davanti a un'offerta non inferiore ai 20 milioni di euro. Una richiesta importante, ma ritenuta sostenibile da un Milan intenzionato a consegnare ad Amorim una squadra sempre più competitiva.