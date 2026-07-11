L'ufficialità del trasferimento di Anan Khalaili all'Inter ha subito un rinvio inatteso. Nonostante le visite mediche già sostenute con il club nerazzurro non avessero evidenziato alcuna preoccupazione, il Coni non ha ancora concesso l'idoneità sportiva al giocatore. Questa situazione impone a Khalaili di sottoporsi a nuovi test medici, programmati per l'inizio della prossima settimana, posticipando così l'ultimo passaggio formale necessario per la conclusione dell'operazione.

La mancata idoneità avrà ripercussioni anche sulla presentazione ufficiale della nuova stagione dell'Inter, fissata per lunedì.

Marotta e Chivu non potranno ancora annunciare l'acquisto di Khalaili. Il giocatore, proveniente dall'Union Saint Gilloise, è al centro di un'importante operazione di calciomercato da 25 milioni di euro più bonus. L'accordo tra i club è stato raggiunto dopo un significativo rilancio dell'Inter, portando l'offerta vicina alla richiesta iniziale del club belga, pari a 30 milioni di euro. Le visite mediche erano state fissate per sabato 11 luglio, ma l'iter di trasferimento resta sospeso fino all'esito dei nuovi controlli.

Dettagli sull'operazione di mercato

L'accordo tra l'Inter e l'Union Saint Gilloise per Khalaili è stato raggiunto dopo una trattativa. Inizialmente, l'Inter aveva presentato una prima offerta di 20 milioni di euro, successivamente incrementata a 23 milioni più bonus.

Il rilancio decisivo, che ha portato l'offerta a 25 milioni di euro più bonus, ha permesso di avvicinarsi alla richiesta di 30 milioni del club belga. Decisiva è stata la volontà del giocatore di trasferirsi in nerazzurro, elemento che ha contribuito a sbloccare la trattativa e a fissare le visite mediche per l'11 luglio.

Ruolo del Coni nell'idoneità sportiva

Il Coni, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è l'ente responsabile per il rilascio dell'idoneità sportiva agli atleti che militano in Italia. L'idoneità è una condizione necessaria per la partecipazione alle competizioni ufficiali e viene concessa dopo una serie di accertamenti medici specifici. In caso di mancato rilascio, come nel caso attuale di Khalaili, il tesseramento e l'annuncio ufficiale del trasferimento vengono sospesi fino al completamento di ulteriori test previsti dai protocolli sanitari.