Le strategie delle grandi di Serie A continuano a ruotare attorno al reparto difensivo, tra possibili cessioni e nuovi obiettivi. La Juventus sarebbe pronta a rivedere al ribasso la valutazione di Federico Gatti, una scelta che potrebbe riaprire scenari di mercato rimasti in sospeso nelle ultime settimane. Il Napoli osserva con attenzione gli sviluppi, mentre l'Inter deve fare i conti con una nuova concorrente nella corsa a John Stones, uno dei difensori più appetibili tra quelli attualmente disponibili sul mercato.

Juventus, Gatti può partire: il Napoli resta alla finestra

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, Federico Gatti continua a figurare tra i giocatori che la Juventus sarebbe disposta a sacrificare nel corso della sessione estiva. La novità riguarda soprattutto la valutazione economica del difensore. Se fino a poche settimane fa il club bianconero chiedeva una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro, oggi ne potrebbero bastare circa 16 per convincere la dirigenza a dare il via libera alla cessione. Un abbassamento significativo che potrebbe alimentare l'interesse del Napoli. Il club partenopeo è infatti ancora alla ricerca di un centrale difensivo da inserire nella rosa e il profilo di Gatti continua a essere particolarmente gradito a Massimiliano Allegri.

Il tecnico conosce perfettamente il difensore, già allenato durante la sua esperienza sulla panchina juventina, e ne apprezza affidabilità, aggressività e capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Con una richiesta economica più contenuta, la pista potrebbe tornare rapidamente d'attualità.

Stones, l'Arsenal si inserisce e complica i piani dell'Inter

Sul fronte internazionale, invece, arrivano notizie che rischiano di cambiare gli equilibri del mercato dei difensori. Dall'Inghilterra rimbalza infatti l'indiscrezione di un interesse dell'Arsenal per John Stones. Il centrale inglese, recentemente svincolatosi dal Manchester City, ha confermato durante il Mondiale di essere ancora un difensore di altissimo livello, attirando inevitabilmente le attenzioni di diversi club europei.

Tra questi ci sarebbe anche l'Inter, dove il suo nome circola ormai da diversi giorni come possibile rinforzo di grande esperienza per il reparto arretrato. L'inserimento dei Gunners, però, rischia di complicare sensibilmente i piani nerazzurri. Competere sul piano economico con una delle principali potenze della Premier League rappresenta infatti una sfida estremamente difficile, anche per una società ambiziosa come quella guidata da Giuseppe Marotta. Per questo motivo, nelle prossime settimane, l'Inter potrebbe essere chiamata a decidere se insistere su Stones oppure virare con decisione su obiettivi alternativi.