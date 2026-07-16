La Juventus prepara una rivoluzione nel reparto offensivo. Le posizioni di David ed Openda sono in bilico, con il club bianconero che è alla ricerca di un attaccante di grande livello così da ritornare competitivi in Italia ma anche in Europa. Viste le richieste importante del Paris Saint Germain per Kolo Muani, la Vecchia Signora valuta delle alternative e tra queste spunta quella che porta a Jean-Philippe Mateta, bomber del Crystal Palace.

Non solo Pellegrino, si monitora anche Mateta

Il bomber francese che ha avuto un ruolo decisivo nella conquista della Conference da parte del Palace potrebbe essere uno degli uomini di questa sessione estiva di calciomercato.

Infatti, il classe 97 ha un contratto in scadenza nel giugno 2027 ed in caso di mancato accordo per un prolungamento, le Eagles potrebbero prendere in considerazione una cessione già in questa finestra di mercato. Mateta, obiettivo del Milan a gennaio, potrebbe quindi rientrare nei radar della Juventus ed essere una pista percorribile per l'attacco. La trattativa non sembra però facile vista la richiesta da circa 30-35 milioni di euro da parte del Palace.

Mateta è un profilo internazionale e potrebbe essere un ottimo acquisto per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Spalletti. Forte fisicamente, grande tecnica, capacità realizzative come dimostrano le 15 reti tra tutte le competizioni, e grande duttilità vista la propensione nel ricoprire sia il ruolo di prima che di seconda punta.

Non tramonta la permanenza di Nico Gonzalez in bianconero

Nico Gonzalez può restare alla Juventus. Dopo il prestito all'Atletico Madrid, l'argentino potrebbe rientrare di Luciano Spalletti per la prossima stagione ed essere così un elemento importante nelle rotazioni del tecnico di Certaldo. Il classe 98 ha le caratteristiche per far bene con i moduli utilizzati dal mister bianconero: nel 4-2-3-1 può occupare tutti i ruoli della trequarti ed essere un'alternativa importante ai vari McKennie, Yildiz e sopratutto Conceicao, ma potrebbe svolgere anche il ruolo di esterno a tutta fascia in 3-4-2-1 molto più offensivo e propositivo. Il mercato potrebbe risultare quindi decisivo; in caso di nessuna offerta soddisfacente proveniente soprattutto da Madrid lato Atletico, non si esclude la permanenza dell'argentino in quel di Torino.

Se Spalletti potrebbe prendere in considerazione un'eventuale conferma per Nico Gonzalez, completamente diversa è la situazione di altri esuberi come Arthur e Douglas Luiz non ritenuti ideali per i sistemi di gioco. La Juve cercherà offerte congrue così da reinvestire l'eventuale denaro e completare la rosa.