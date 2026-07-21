Matteo Cocchi diventerà presto un nuovo calciatore del padova. I biancoscudati, infatti, hanno chiuso l'affare con l'Inter, che resterà comunque in controllo del calciatore attraverso una formula più volte messa in campo: prestito con diritto di riscatto a favore dei veneti ed eventuale controriscatto per i meneghini.

Semplice comparsa dello Scudetto 2025/2026 dell'Inter, Cocchi è pronto a una nuova avventura, questa volta in Serie B, campionato in cui si aspetta di trovare più spazio.

Cresciuto sotto l'ala di Dimarco, l'esterno azzurro, classe 2007, si prepara a vivere una stagione da protagonista sulla fascia sinistra.

Cocchi-Padova: ruolo e modulo

L'approdo al Padova appare tutt'altro che casuale. La formazione veneta utilizza spesso sistemi di gioco con la difesa a tre, come il 3-5-2 o il 3-4-2-1, moduli che valorizzano al massimo le caratteristiche di Cocchi.

Il giovane mancino non è il classico terzino bloccato, ma un esterno a tutta fascia, capace di coprire l'intera corsia sinistra. In questo ruolo può sfruttare la sua grande propensione offensiva, garantendo ampiezza, profondità e continui inserimenti senza palla.

Dal punto di vista difensivo dimostra di avere ancora ampi margini di miglioramento. Le letture tattiche, la gestione dell'uno contro uno e la continuità nell'arco dei novanta minuti rappresentano gli aspetti sui quali dovrà lavorare maggiormente, ed è proprio per questo che un campionato competitivo come la Serie B potrebbe rappresentare la palestra ideale.

Cocchi, Inter sempre vigile

La stagione in Veneto potrebbe rappresentare il definitivo trampolino di lancio per Cocchi. Per questo motivo, infatti, l'Inter - con il quale il ragazzo ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2030 - ha deciso di tenerne sotto controllo le prestazioni.

Se il trasferimento verrà ufficializzato, Cocchi avrà l'opportunità di trovare continuità tra i professionisti. L'obiettivo dell'Inter è chiaro: accumulare minuti, esperienza e responsabilità in un campionato impegnativo come la cadetteria.

Nel sistema di gioco del Padova potrebbe diventare rapidamente il padrone della corsia sinistra, offrendo ampiezza, cross e velocità nelle transizioni offensive. La sua capacità di coprire tutta la fascia lo rende un elemento prezioso sia nelle situazioni di possesso sia nelle ripartenze.