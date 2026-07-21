Rafik Belghali è uno degli ultimi nomi nel casting per la fascia destra dell'Inter, orfana di Denzel Dumfries. Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, passato al Chelsea, e Anan Khalaili, il terzino destro, classe 2002 (24 anni), in forza al Verona e reduce dal Mondiale con la sua Algeria resta un nome da tenere in considerazione in ottica calciomercato.

Nonostante la retrocessione degli Scaligeri, infatti, Belghali ha saputo comunque dimostrare il suo valore, entrando nel mirino di diversi club, tra cui Roma e Inter.

La duttilità dell'algerino, impiegabile su entrambe le fasce, il prezzo contenuto - 15 milioni di euro circa - e l'età rappresentano un punto a favore per il 7 del Verona nell'ottica della strategia di mercato dettata da Oaktree ai dirigenti nerazzurri.

Mercato Inter: chi è Belghali

Rafik Belghali rappresenta uno dei profili più interessanti arrivati al Verona nelle ultime stagioni. L'algerino, nato in Belgio e cresciuto calcisticamente nel Mechelen, incarna il prototipo dell'esterno moderno: dinamico, aggressivo e costantemente proiettato verso la fase offensiva.

Le sue qualità migliori emergono quando ha spazio per sviluppare la propria corsa. Belghali ama accompagnare l'azione con continue sovrapposizioni, offrendo una soluzione in ampiezza ai compagni e cercando spesso il cross dalla trequarti o dal fondo.

Dal punto di vista tattico, il classe 2002 può ricoprire sia il ruolo di terzino destro in una difesa a quattro sia quello di esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque, posizione nella quale riesce a valorizzare al meglio le proprie doti offensive e nella quale verrebbe certamente impiegato da Cristian Chivu, tecnico dell'Inter.

La sua predisposizione ad attaccare gli spazi e a sostenere con continuità la manovra, infatti, rende Belghali un giocatore capace di creare superiorità numerica sulla corsia laterale.

Sul piano difensivo dispone di buona aggressività e non si tira indietro nei duelli individuali, ma è proprio in questa fase che presenta i maggiori margini di miglioramento. La propensione offensiva lo porta, talvolta, a lasciare spazio alle proprie spalle o a intervenire con eccessiva irruenza, aspetti sui quali dovrà lavorare per compiere un salto di qualità.

Tecnicamente è un giocatore ordinato, più efficace quando può giocare in velocità piuttosto che in spazi stretti. Pur non essendo un regista della fascia, possiede un buon piede destro e una discreta qualità nel cross, fondamentale che potrebbe diventare una delle sue armi principali con l'aumentare dell'esperienza.

Mercato Inter: gli altri nomi per la fascia destra

Non c'è solo Belghali tra i nomi per la fascia destra dell'Inter. Oltre all'algerino, infatti, i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Djed Spence, terzino destro inglese classe 2000 del Tottenham, che ha anche ben figurato al Mondiale con l'Inghilterra. I londinesi, però, chiedono una cifra abbastanza elevata che, almeno nelle intenzioni degli Spurs, sfiorerebbe i 40 milioni di euro.

Da non escludere anche il ritorno di Ivan Perisic, già vicino al ritorno nel calciomercato di gennaio. Il croato, 37 anni, rappresenterebbe l'opzione low cost nel caso in cui si decidesse di dirottare il budget su un altro ruolo.

Restano, invece, sullo sfondo i nomi di Nahuel Molina e Guela Doué, in forza rispettivamente all'Atletico Madrid e allo Strasburgo, anche loro reduci dall'impegno del Mondiale.