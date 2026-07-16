Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video dedicato esclusivamente al calciomercato e riferendosi alla Juventus ha detto: "Arthur è diventato un vero e proprio incubo per la società bianconera. Io ricordo che quando il club piemontese cedette Pjanic al Barcellona in cambio del brasiliano si gridò al miracolo, sia tecnico che economico, ma ogni anno Arthur torna alla Continassa, scatenando una sorta di tormentone che sta diventando anche patetico. Il calciatore gode di un contratto assurdo, specie se paragonato alle sue prestazioni e da quello che so l'entourage del centrocampista si confronterà presto con la Juventus.

Onestamente non so se si cercherà una risoluzione di contratto o se si cercherà di mediare per una permanenza a Torino del giocatore, ma in ogni caso il club sarà chiamato a dover occuparsi di un'altra annualità del calciatore".

Inter, Pedullà: 'Spence? Servono 40 milioni'

Sull'Inter e sul nome del terzino destro che la società nerazzurra starebbe seguendo, Pedullà ha detto: "Spence è una partita tutta da giocare e non voglio entrare nei tormentoni di chi dice che il calciatore ha detto di si ai nerazzurri o di Chivu che lo ha indicato come primo nome. Qua la vicenda è simile a Summerville con la Roma, o lo prendi o lasci perdere. Bisogna quindi portare i soldi sul tavolo e a me risulta che la richiesta del Tottenham sia di 40 milioni di euro".

Napoli, Roma e Atalanta: Pedullà fa il punto

Su Napoli, Roma e Atalanta infine, il giornalista ha detto: "Il Napoli ha già offerto al Boca 10 milioni di euro per Zeballos, che ha deciso di sposare calcisticamente la formazione azzurra. Parliamo di un'offerta che non dovrà essere rimodulata o rivista, perché Manna l'ha già inviata e quella resterà. Sulla Roma poi vorrei dire una cosa: non ho mai considerato Tzolis come obiettivo, cosi come credo che Nusa non rappresenti un obiettivo. Ora però la società e D'Amico devono correre e andare a stringere per Summerville, che è l'obiettivo principale. Con questo non intendo che si deve trovare una quadra con il West Ham, visto che c'é una clausola rescissoria inferiore ai 50 milioni di sterline di cui si parla, ma deve trovare la quadra con il calciatore.

Infine nota su Sarri: il tecnico dell'Atalanta ha parlato in conferenza, blindando Ederson e sottolineando come il brasiliano sarà un pezzo fondamentale del suo centrocampo. Ha poi detto di poter cambiare sistema di gioco e di avere la volontà di cambiare posizione in campo a Samardzic, magari mettendolo come mezz'ala".