La Juventus ha concretizzato un colpo a sorpresa e di notevole spessore nel dinamico mercato estivo, assicurandosi le prestazioni di Zeki Celik. Il laterale turco, nato nel 1997, giunge a Torino a parametro zero, dopo aver militato per quattro stagioni nelle fila della Roma. Questa operazione, definita un vero e proprio blitz dai vertici bianconeri, ha permesso di anticipare la concorrenza e di mettere a disposizione di Luciano Spalletti un rinforzo di esperienza e affidabilità sulla fascia destra. L'ingaggio di Celik, ex giallorosso, rappresenta il secondo innesto estivo per la squadra di Spalletti, confermando l'attenzione del club verso rinforzi mirati e strategicamente vantaggiosi.

Il contesto del rinforzo bianconero

L'arrivo di Zeki Celik costituisce il secondo innesto ufficiale per la Juventus in questa sessione di mercato estivo, confermando la volontà del club di rafforzare la rosa in punti chiave. Precedentemente, la società bianconera aveva già accolto l'attaccante Ekhator, proveniente dal Genoa, segnando l'inizio di una campagna acquisti mirata e strategica. Il giocatore turco, ora completamente libero da ogni vincolo contrattuale, è pronto a siglare il suo accordo con i bianconeri e a unirsi al gruppo, mettendosi immediatamente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti per la preparazione della nuova stagione. La sua versatilità e la sua esperienza nel campionato italiano lo rendono un elemento prezioso per la retroguardia juventina.

Dettagli e tempistiche dell'operazione

L'annuncio ufficiale di questa significativa acquisizione è stato diramato nella serata del 16 luglio 2026 direttamente da Torino. Le prime notizie, rapidamente diffuse, hanno evidenziato la natura di blitz di mercato dell'operazione, sottolineando la rapidità e l'efficacia con cui i dirigenti bianconeri hanno condotto la trattativa per assicurarsi il laterale. Celik, dopo aver concluso la sua esperienza quadriennale nella capitale italiana con la maglia della Roma, si appresta ora a iniziare un nuovo e stimolante capitolo della sua carriera calcistica, vestendo i colori bianconeri e portando con sé un bagaglio di esperienza prezioso maturato in Serie A e nelle competizioni europee.

La strategia di mercato bianconera

La Juventus ha chiaramente delineato una strategia di mercato ben definita, focalizzandosi in modo preponderante sui trasferimenti a parametro zero. Questa scelta strategica mira a rafforzare la rosa con elementi di qualità e comprovata esperienza, evitando al contempo investimenti onerosi per i cartellini dei giocatori. Zeki Celik si inserisce in maniera esemplare in questa filosofia societaria, rappresentando un'acquisizione che garantisce esperienza, affidabilità e versatilità sulla fascia, il tutto senza alcun costo di trasferimento. Questa mossa sottolinea la prudenza finanziaria e la capacità del club di individuare opportunità vantaggiose nel panorama calcistico internazionale, consolidando la squadra in vista degli impegni futuri e delle sfide che attendono la formazione di Luciano Spalletti.