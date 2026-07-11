La Juventus ha ufficializzato il nuovo assetto organizzativo del proprio settore giovanile, confermando Claudio Chiellinicome responsabile fino al 2028. L'annuncio, reso noto l'11 luglio 2026, evidenzia la strategia del club bianconero di garantire continuità e sviluppo ai progetti legati ai giovani talenti, focalizzandosi sulla valorizzazione del vivaio e la crescita dei futuri calciatori. Tale prolungamento, per altri due anni, si inserisce in una visione a lungo termine della società, volta a consolidare i risultati e a rafforzare la formazione dei giovani, investendo nelle risorse interne come pilastro per il successo sportivo.

Claudio Chiellini: alla guida del vivaio bianconero fino al 2028

Claudio Chiellini, già figura centrale nella gestione del settore giovanile bianconero (e fratello dell'ex difensore Giorgio Chiellini), vedrà il suo ruolo rafforzato. La sua conferma fino al 2028 rappresenta un chiaro segnale di fiducia da parte della dirigenza nei confronti del lavoro svolto e della sua capacità di guidare i giovani talenti verso il calcio professionistico. Chiellini avrà il compito di coordinare tutte le attività delle diverse squadre giovanili, dalla selezione alla formazione tecnica e umana, con l'obiettivo di consolidare i risultati e favorire la transizione dei giovani promettenti nelle categorie superiori.

Il suo operato è cruciale per assicurare un percorso di crescita coerente con la filosofia e le esigenze della prima squadra, garantendo un flusso costante di talenti pronti per la maglia bianconera.

Il settore giovanile: fulcro della strategia sportiva Juventus

Il settore giovanile è una componente strategica e insostituibile della visione sportiva della Juventus. L'organizzazione delle squadre giovanili è affidata a uno staff tecnico e dirigenziale qualificato e dedicato, focalizzato sull'individuazione e formazione completa dei talenti. La valorizzazione dei giovani calciatori è priorità assoluta, con investimenti costanti in strutture all'avanguardia e risorse umane specializzate. Questo approccio integrato garantisce agli atleti un percorso di crescita tecnico-tattico e personale, in un ambiente che promuove valori sportivi ed etica professionale.

L'obiettivo è formare calciatori di successo e individui maturi, pronti ad affrontare le sfide del calcio moderno e a rappresentare al meglio i colori bianconeri. L'investimento continuo nel vivaio testimonia la convinzione che i talenti cresciuti in casa siano il futuro e la linfa vitale della Juventus.