Il Genoa Cricket and Football Club ha tagliato un traguardo significativo, superando la soglia dei ventimila abbonamenti rinnovati per la prossima stagione calcistica. Questo risultato è stato conseguito a soli tre giorni dalla chiusura ufficiale della campagna di rinnovo, riservata ai possessori delle tessere della scorsa annata, la cui scadenza è fissata per sabato 8 agosto. L'obiettivo è stato raggiunto nonostante la recente sconfitta subita dalla squadra in amichevole contro il Bournemouth in Inghilterra (10-1). È opportuno precisare, tuttavia, che la partita, strutturata in quattro tempi, ha visto la formazione titolare del Genoa impegnata esclusivamente nei primi due, conclusi con un parziale di 4-1.

Il sostegno dei tifosi rossoblù si è dimostrato ancora una volta solido. La base dei sostenitori ha scelto di confermare la propria fedeltà al club, rinnovando l'abbonamento malgrado la battuta d'arresto nelle amichevoli estive. Il raggiungimento dei ventimila rinnovi è considerato dalla società un primo e cruciale obiettivo. Con ancora tre giorni a disposizione, sebbene sia arduo prevedere un nuovo record assoluto come accaduto nelle ultime tre stagioni, appare comunque possibile avvicinare il risultato della scorsa annata, che si attestò a 28.101 abbonamenti.

La campagna abbonamenti: fedeltà e numeri

La fase di rinnovo della campagna abbonamenti del Genoa si avvicina alla sua conclusione, con la data ultima fissata per sabato 8 agosto.

Il club punta a mantenere elevato il livello di partecipazione dei propri sostenitori, che negli anni recenti hanno sempre fatto registrare numeri di grande rilevanza. La recente amichevole contro il Bournemouth, pur con un esito pesante, non ha intaccato lo spirito della tifoseria, che ha continuato a dimostrare il proprio supporto alla squadra con grande entusiasmo.

Genoa: tradizione e record di abbonamenti

Il Genoa Cricket and Football Club, con la sua storia ultracentenaria, rappresenta una delle società con la più profonda tradizione calcistica italiana. Nel corso della sua lunga esistenza, il club ha spesso registrato numeri eccezionali per le sottoscrizioni degli abbonamenti. Negli ultimi anni, il numero degli abbonati ha raggiunto livelli particolarmente elevati, culminando nel picco di 28.101 abbonamenti nella stagione precedente.

Questo dato non solo costituisce uno dei migliori risultati nella storia recente della società, ma conferma anche il legame indissolubile e profondo che unisce il club alla sua appassionata tifoseria, un vero patrimonio di fedeltà e passione.