Le strategie di mercato delle big italiane continuano a intrecciarsi con quelle dei principali club europei. La Juventus starebbe studiando una nuova soluzione per regalare a Luciano Spalletti Brahim Diaz, mentre l'Inter non avrebbe perso di vista Curtis Jones nonostante i cambiamenti avvenuti al Liverpool. Sul fronte Milan, invece, il futuro di Fikayo Tomori resta tutto da scrivere, con i Reds che potrebbero inserirsi nella corsa al difensore inglese, seguito anche dai bianconeri.

Juventus, idea prestito per Brahim Diaz: tutto dipende dal rinnovo con il Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus non avrebbe accantonato la pista che porta a Brahim Diaz. Il fantasista marocchino del Real Madrid continuerebbe infatti a rappresentare uno dei profili più graditi per rinforzare la trequarti bianconera, reparto che Luciano Spalletti vorrebbe impreziosire con un giocatore capace di unire tecnica, fantasia e capacità di creare superiorità numerica. Per questo motivo il neo dirigente Frederic Massara starebbe valutando la possibilità di proporre al Real Madrid un'operazione basata sul prestito secco. Una formula che consentirebbe al giocatore di trovare maggiore continuità rispetto a quella che potrebbe avere in Spagna, dove la concorrenza è ulteriormente aumentata dopo il recente arrivo di Diomande.

Allo stesso tempo, la Juventus riuscirebbe a inserire in rosa un elemento di qualità senza affrontare nell'immediato un investimento particolarmente oneroso.

Esiste però un ostacolo non trascurabile. Brahim Diaz è attualmente in scadenza di contratto con il Real Madrid nel 2027 e, prima di prendere in considerazione un prestito annuale, il club spagnolo dovrebbe evidentemente definire il rinnovo dell'accordo con il giocatore. Solo dopo questo passaggio la trattativa potrebbe realmente entrare nel vivo.

Inter, Curtis Jones resta un obiettivo. Il Liverpool valuta Tomori

Anche l'Inter continua a guardare con interesse alla Premier League. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari su X, Curtis Jones non avrebbe mai smesso di apprezzare l'interesse mostrato nei suoi confronti dalla società nerazzurra.

Una situazione che resterebbe invariata nonostante le novità tecniche introdotte al Liverpool dal nuovo allenatore Andoni Iraola, motivo per cui la pista che porta al centrocampista inglese continuerebbe a essere considerata concreta.

Sull'asse Milano-Liverpool si registra inoltre un'altra indiscrezione di mercato. I Reds starebbero infatti valutando un possibile affondo per Fikayo Tomori, difensore del Milan che continua a essere seguito anche dalla Juventus. Il centrale inglese non sarebbe ritenuto pienamente funzionale al progetto tecnico di Ruben Amorim e il club rossonero sarebbe disposto ad ascoltare offerte comprese tra i 15 e i 20 milioni di euro.