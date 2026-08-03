Le grandi della Serie A continuano a muoversi tra idee, sondaggi e operazioni che potrebbero entrare nel vivo nelle prossime settimane. La Juventus starebbe monitorando nuovamente Angelo Stiller per rinforzare il centrocampo, ma molto dipenderà dalle cessioni. Parallelamente il Napoli non avrebbe ancora abbandonato la pista che porta a Dusan Vlahovic, mentre il Milan potrebbe trovare una soluzione per Santiago Gimenez grazie all'interesse manifestato dal Porto.

Juventus, Stiller resta un obiettivo: tutto passa dalla cessione di Koopmeiners

Secondo quanto riferito su X dallo speaker ed esperto di calciomercato Edoardo Mecca, la Juventus continuerebbe a seguire con attenzione Angelo Stiller, regista tedesco dello Stoccarda già accostato ai bianconeri nei mesi scorsi.

Il centrocampista rappresenterebbe un profilo particolarmente gradito per qualità tecniche, visione di gioco e capacità di dettare i tempi della manovra, caratteristiche che potrebbero rivelarsi preziose nello scacchiere di Luciano Spalletti.

L'operazione, tuttavia, sarebbe strettamente legata al mercato in uscita. Alla Continassa, infatti, si attenderebbe la cessione di Teun Koopmeiners, da tempo considerato uno dei principali indiziati a lasciare Torino. L'olandese continua a essere valutato intorno ai 30 milioni di euro e un suo eventuale trasferimento permetterebbe a Giovanni Carnevali e Frederic Massara di disporre della liquidità necessaria per tornare con decisione sul centrocampista dello Stoccarda, trasformando una semplice idea in una trattativa concreta.

Napoli su Vlahovic, il Porto può offrire una via d'uscita al Milan per Gimenez

Nel frattempo il Napoli non avrebbe ancora accantonato il sogno Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato dal giornalista Armando Areniello, il club partenopeo avrebbe effettuato un sondaggio per il centravanti serbo, oggi tra i parametri zero più interessanti del panorama internazionale. La trattativa si presenterebbe comunque complessa, soprattutto per l'ingaggio del giocatore, ma le recenti indiscrezioni secondo cui Vlahovic starebbe abbassando sensibilmente le proprie richieste economiche potrebbero favorire nuovi sviluppi.

Sul fronte Milan, invece, continua il lavoro della società per alleggerire la rosa. In quest'ottica potrebbe rivelarsi importante l'interesse del Porto per Santiago Gimenez.

Secondo quanto riferito dal giornalista Daniele Longo, il club portoghese avrebbe chiesto informazioni sull'attaccante messicano, reduce da una stagione ben al di sotto delle aspettative. Proprio il rendimento negativo dell'ultima annata renderebbe complicata una cessione a titolo definitivo, motivo per cui l'ipotesi di un prestito appare oggi la soluzione più plausibile per tutte le parti coinvolte.