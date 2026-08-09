Il mercato di Juventus, Inter e Roma continua a muoversi anche sui giovani talenti. I bianconeri avrebbero ricevuto una proposta per Matias Galarza del River Plate, centrocampista valutato circa 10 milioni di euro, mentre i nerazzurri avrebbero sondato il terreno per Gino Cacciamani del Torino. Sul giovane granata, però, sarebbe forte anche l'interesse della Roma e Urbano Cairo avrebbe già fissato una richiesta di almeno 20 milioni.

Juventus, Galarza offerto: prima però servono delle cessioni

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su X dal giornalista Nicolò Schira, Matias Galarza sarebbe stato offerto alla Juventus, che starebbe valutando la possibilità di approfondire il profilo del centrocampista del River Plate.

L'argentino avrebbe una valutazione particolarmente accessibile, vicina ai 10 milioni di euro, elemento che potrebbe rendere l'operazione interessante per la società bianconera.

Al momento, però, le priorità della Juventus sarebbero altre. Il club starebbe concentrando i propri sforzi soprattutto sull'acquisto di un portiere, di un difensore centrale e di un attaccante. L'eventuale arrivo di un nuovo centrocampista sarebbe quindi legato soprattutto a una cessione nel reparto.

In questo scenario Galarza potrebbe diventare un'opportunità da cogliere, soprattutto considerando il prezzo del cartellino. La Juventus potrebbe dunque limitarsi a monitorare la situazione, pronta ad approfondire il discorso qualora riuscisse prima a liberare spazio e risorse attraverso una partenza.

Inter e Roma, sfida per Cacciamani: Cairo chiede 20 milioni

Intanto l'Inter continua a cercare un esterno e avrebbe effettuato un sondaggio per Gino Cacciamani, giovane fluidificante del Torino. Il classe 2007 sarebbe un profilo particolarmente interessante per la società nerazzurra, ma la concorrenza non mancherebbe: anche la Roma seguirebbe infatti il giocatore da diverse settimane.

A rendere complicata l'operazione sarebbe soprattutto la valutazione fissata dal presidente Urbano Cairo. Il patron granata avrebbe chiarito sia all'Inter che alla Roma che per liberare Cacciamani serviranno almeno 20 milioni di euro.

Una richiesta particolarmente elevata se rapportata all'esperienza maturata finora dal giovane italiano, che ha accumulato appena 29 minuti in Serie A, tutti con la maglia del Torino.