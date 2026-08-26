Il mercato di Serie A entra nel vivo e mette al centro due trattative destinate a far discutere. Da una parte c’è il Como, deciso a spingere forte per Moise Kean con una nuova offerta da 40 milioni di euro alla Fiorentina. Dall’altra c’è Franck Kessié, conteso tra Juventus e Roma. I bianconeri mantengono la priorità del giocatore, ma devono prima liberare spazio a centrocampo. La Roma osserva e prova ad approfittare dello stallo. L'ex centrocampista del Milan spinge per un ritorno in Italia ma il futuro rimane incerto.

Como, offerta da 40 milioni per Moise Kean

Il Como alza il pressing per Moise Kean e mette sul tavolo una proposta importante per convincere la Fiorentina. Il club lariano ha presentato una nuova offerta complessiva da 40 milioni di euro, con una parte fissa di 35 milioni e altri 5 milioni legati ai bonus. Dopo il primo tentativo, il Como ha quindi deciso di aumentare sensibilmente la propria proposta, con l'obiettivo di compiere un passo decisivo nella trattativa. La Fiorentina dovrà ora valutare attentamente l'offerta.

La Juventus deve prima liberare spazio

Franck Kessié continua a considerare la Juventus la propria destinazione preferita. Il centrocampista ivoriano ha finora mostrato maggiore interesse per il progetto bianconero, evitando di approfondire le altre opportunità ricevute.

La Juventus, però, deve prima intervenire sul proprio centrocampo e creare spazio per il suo arrivo. La possibile partenza di Fabio Miretti, vicino al Besiktas, potrebbe non essere sufficiente. Le cessioni diventano quindi decisive per il futuro dell'operazione.

La Roma prova a inserirsi per il centrocampista

Lo stallo della Juventus può aprire la porta alla Roma. Il club giallorosso ha effettuato un sondaggio per Kessié e sta valutando concretamente la possibilità di portarlo nella Capitale. L'inserimento della Roma aumenta così la pressione sulla Juventus, che dovrà accelerare sul fronte delle uscite se vorrà mantenere la priorità nella corsa al centrocampista. Kessié resta in attesa, ma il quadro può cambiare rapidamente: il mercato offre una nuova alternativa e la Roma è pronta a giocare le proprie carte.