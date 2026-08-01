Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su Youtube dedicato al calciomercato: "Tanti calciatori, grazie al pre-campionato e alle amichevoli possono cambiare il loro destino. Ce ne sono due in particolare: Benjamin Pavard, che ha fatto gol e una buona partita nell'1-1 contro il Manchester City e Douglas Luiz. Entrambi sembravano degli esuberi, entrambi non sono stati riscattati, Pavard dal Marsiglia Douglas Luiz dall'Aston Villa ed entrambi sono rientrati ai rispettivi club di appartenenza. Sembravano degli esuberi, "faranno un po' la pre-season e verranno mandati via die" dicevano in molti e invece no.

Perché Douglas Luiz vuole restare alla Juve, vuole approfittare del fatto che alla squadra bianconera manchi un regista. Sta giocando sempre titolare nelle amichevoli, ha fatto due partite da 6 contro Basilea e Standard Liege, ha fatto una partita da 7 contro il Nizza, impreziosita anche da un gran gol, insomma si è rivisto qualche lampo, qualche sprazzo del Douglas Luiz che era stato due anni fa votato nella top 11 della Premier League. Quindi il ragazzo, al netto di qualche chiamata dall'estero, ha voglia di restare quanto meno fino a ferragosto per provare a convincere Spalletti".

Inter, Schira: 'Pavard cerca riscatto e chissà se non ci riuscirà in nerazzurro'

Schira ha proseguito: "Stesso discorso per Benjamin Pavard, che aveva avuto qualche alterco con alcuni compagni di squadra, che ha passato due anni molto complicati e che ora è alla ricerca di un riscatto.

Vuole convincere Chivu a puntare su di lui e deve ricucire con Lautaro, con il quale c'erano state delle incomprensioni. Ricordo inoltre che Pavard ha altri due anni di contratto con l'Inter, guadagna 5 milioni netti a stagione più bonus ed ha quindi uno stipendio che in pochissimi in giro per l'Europa possono permettersi. Lui di andare in Turchia ci sente poco, ha rifiutato l'Arabia l'anno scorso due volte e anche adesso non ha voluto aprire a quel tipo di soluzione. E allora la sensazione è che alla Pinetina stiano cominciando a pensare "Se lo devo dare in prestito e magari devo pagare anche una parte dell'ingaggio, quasi quasi me lo tengo".

Napoli e Milan, Schira fa il punto

Infine su Milan e Napoli Schira ha detto: "Oltre a Soulé, oltre a Nwaneri dell'Arsenal, il club rossonero sta tenendo d'occhio quello che può accadere in casa Real Madrid sui fantasisti, sugli esterni offensivi, perché c'è un giocatore di fantasia che ha esattamente le caratteristiche che vuole e richiede Amorim e che tra l'altro al Milan ha già giocato.

Mi riferisco a Brahim Diaz. Il marocchino nelle gerarchie di Mou è in bilico, quindi è un profilo da osservare. Infine in casa Napoli occhio alla sorpresa in attacco: perché sia Lukaku che Lucca li do in uscita e credo che Manna con Allegri faranno un centravanti da mettere alle spalle di Hojlund".