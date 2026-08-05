Il Como si conferma protagonista del mercato estivo con due innesti di rilievo: il difensore Trevoh Chalobah per 30 milioni (più 3 di bonus) e Yan Couto in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni.

La Fiorentina ha chiuso il prestito secco di Franco Mastantuono. L'Inter valuta l'esterno Nico Gonzalez, proposto dalla Juventus per Davide Frattesi. Gonzalez preferirebbe l'Atletico Madrid; l'Inter non cederà Frattesi in Italia.

Le trattative delle big italiane

La Juventus punta a Zion Suzuki in prestito (tramite il Parma) e intensifica i contatti per Joshua Zirkzee, ex Bologna, in prestito.

Dusan Vlahovic è richiesto dal Besiktas. Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni, realizzando una plusvalenza.

La Roma ha offerto 13 milioni (più 4 di bonus) all'Atletico Madrid per Manuel Molina. L'Atalanta valuta la cessione di Berat Djimsiti e segue Kristensen e Tobido. El Bilal Toure va al Parma in prestito oneroso con diritto di riscatto. In casa Milan, la situazione di Rafa Leao è incerta (interessano Galatasaray e Fenerbahçe). Per Santiano Jimenez, Lazio e Porto si contendono (offerta 20 milioni). Il Monza ha chiuso per Jay Robinson; il Genoa punta su Daniel Jebbison e ha ingaggiato Djibril Sow a titolo definitivo.

Miguel Gutierrez: l'addio al Napoli e il passaggio al Bayer Leverkusen

Il Napoli ha ceduto Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen a titolo definitivo per circa 30 milioni (più 2 di bonus), generando una plusvalenza. Gutierrez, con 36 presenze e un gol, ha contribuito alla vittoria della Supercoppa italiana. Il trasferimento è stato ritenuto inevitabile per reperire risorse. Il giocatore ha firmato con il Bayer Leverkusen fino al giugno 2031, con un ingaggio di 3 milioni. Il club lo ha salutato ufficialmente, augurandogli buona fortuna.