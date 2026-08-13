Il calciomercato estivo si anima con movimenti importanti. Dusan Vlahovic, attaccante serbo, ha ufficialmente lasciato la Juventus per trasferirsi al Besiktas. Nel giorno delle visite mediche e della firma con il club turco, Vlahovic ha salutato i tifosi bianconeri con un messaggio sui social: "Ci sono momenti in cui trovare le parole giuste è difficile. E questo è uno di quelli. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, tanta voglia di dimostrare chi ero e l’orgoglio di indossare una maglia che porta con sé una storia incredibile: il mio percorso con la Juventus si conclude.

Sono stati anni intensi. Anni di vittorie, di gol, di gioie immense, ma anche di momenti difficili. Ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ogni volta che sono entrato in campo".

La partenza di Vlahovic segna la fine di un'esperienza iniziata nel gennaio 2022. Il contratto con la Juventus era scaduto e il club ha scelto di non rinnovare, anche a causa delle richieste economiche del giocatore. Nell'ultima stagione, Vlahovic è stato limitato da problemi fisici, collezionando solo 19 presenze in Serie A e segnando tre gol. Nonostante le difficoltà, il talento dell'attaccante non è mai stato messo in discussione, e il trasferimento al Besiktas rappresenta per lui una nuova opportunità per rilanciarsi.

Roma: Fofana alternativa a Mora

Sul fronte della Roma, l'attenzione è rivolta alla fascia sinistra. Mentre l'affare Rodrigo Mora rischia di saltare o di essere concluso in extremis grazie alla mediazione dell'agente Jorge Mendes, il club giallorosso valuta un piano alternativo. Il nome di Malick Fofana, attaccante esterno del Lione, monitorato negli ultimi mesi, potrebbe diventare il nuovo obiettivo per la rosa capitolina.

Intanto, Davide Frattesi, dopo un periodo all'Inter, è pronto a tornare a Roma, ma con la maglia della Lazio. Il centrocampista è atteso per le visite mediche. Il trasferimento avverrà in prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto a 14 milioni. Questa condizione scatterà al verificarsi di due requisiti: almeno 22 presenze stagionali e il raggiungimento del decimo posto in classifica da parte della Lazio.

Dettagli Vlahovic e altri affari di mercato

Approfondendo i dettagli, Vlahovic ha raggiunto un accordo triennale con il Besiktas, e il trasferimento avviene a parametro zero. Il suo stipendio si aggira sugli otto milioni di euro annui, bonus inclusi. Il passaggio in Turchia è una tappa significativa per la carriera dell'attaccante, che a ventisei anni cerca il rilancio dopo una stagione complicata. Il Besiktas punta sulle sue qualità fisiche e tecniche.

Il calciomercato continua a riservare sorprese: il Genoa valuta il ritorno in Serie A di Evan Ferguson (classe 2004) in prestito. L'Atalanta si muove per Noa Lang, in uscita dal Napoli, che però preferirebbe una cessione definitiva. La trattativa potrebbe sbloccarsi. Infine, il Galatasaray ha rifiutato una maxi offerta di circa 130 milioni di euro dall'Al-Hilal per Victor Osimhen, confermando la volontà di trattenerlo.