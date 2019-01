Annuncio

Annuncio

Episodio davvero curioso per una famiglia del Queensland, precisamente di Brisbane, che qualche mattina fa si è trovata in casa un pitone. Il rettile si trovava nel water del bagno, di prima mattina, ed è giunto nell'abitazione attraverso le tubature della fogna. Immediatamente l'uomo ha allertato la moglie e i figli, avvisandoli dello sgradito ospite che si trovava in bagno. In breve tempo sul posto è giunto un esperto, il signor Stewart Lalor, che ha liberato il bagno e la casa dal serpente.

In Australia capitano spesso episodi simili

La 'Terra dei Canguri' è famosa per il suo deserto, per le spiagge oceaniche incontaminate, ma anche purtroppo per gli animali, che spesso raggiungono i luoghi abitati dalle persone.

Advertisement

Alcune volte questi possono causare dei disagi. Altre volte, invece, si trovano di passaggio e passano quasi inosservati. Certo, svegliarsi con un grosso pitone nel wc di casa deve essere stata un'esperienza davvero singolare [VIDEO]. Lo stesso Lalor, che ha proprio un'agenzia specializzata in interventi del genere, ha spiegato che purtroppo episodi simili capitano spesso: questi animali sono soliti avventurarsi anche in posti insoliti, anche nelle fognature, per catturare le loro prede, in generale roditori. Secondo quanto raccontato alla stampa dal proprietario di casa, pare che il pitone abbia messo tutta la testa fuori dall'acqua, così come si può vedere anche dalle immagini divulgate dai media australiani.

Episodio simile ad un ragazzo della Sunshine Coast

I pitoni, al contrario di come si possa pensare, non sono animali velenosi.

Advertisement

I migliori video del giorno

Uccidono le loro prede usando esclusivamente la loro forza muscolare, avvolgendosi intorno al corpo, prima, per poi comprimerle fino a provocarne il decesso [VIDEO] per arresto cardiocircolatorio. Una volta che la preda è deceduta, la inghiottono interamente. A marzo dello scorso anno un episodio simile, ma ancora più terribile nella dinamica, è successo ad un ragazzo della Sunshine Coast, che, mentre era in bagno, si è sentito qualcosa avvolgersi intorno alla caviglia: anche in quel caso, si è trattato di un pitone sbucato dalla fognatura.

A questo punto è bene seguire alcuni consigli quando si ha a che fare con questi ospiti. Quando si trova un serpente nel wc, la prima cosa da non fare assolutamente è quella di cercare di spingerlo ancora di più sotto al tubo. Fortunatamente l'episodio capitato a questa famiglia non ha causato conseguenze a nessuno e ha incuriosito la gente del posto. 'Insomma, è sempre meglio buttare un occhio prima', scherza Lalor, concludendo con i suoi consigli.