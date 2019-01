Annuncio

L'ennesima tragedia della montagna [VIDEO] si è verificata ieri nel bellunese, intorno alle 11:00 di mattina, precisamente sul comprensorio del Monte Civetta, lungo la nota pista Col dei Baldi - Pian del Sec. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, un uomo di 63 anni, Roberto Callegher, un rappresentante di macchine agricole, ha perso il controllo dei suoi sci, quindi è caduto da un dirupo alto circa 6 metri. L'impatto con il manto nevoso purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Soccorsi immediati

Subito dopo il fatto di cronaca, sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo gli operatori sanitari del Suem, non hanno potuto far altro che prendere atto della situazione e dichiarare l'uomo deceduto.

Tanta disperazione ovviamente tra i familiari della vittima, che non si aspettavano una tragedia simile, in quella che pareva essere una giornata normale, come tutte le altre. Ieri Callegher aveva infatti deciso di trascorrere una giornata in montagna. Era originario di San Pietro di Feletto, cittadina del trevigiano. Sull'episodio ovviamente stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Caprile, nel bellunese, che vogliono vederci chiaro sulla vicenda. Pare che il 63enne non sia più riuscito a controllare i suoi attrezzi sportivi e, ormai in velocità e impossibilitato a frenare, si è diretto proprio verso quel salto che poi gli è stato fatale. L'impatto con la roccia innevata, secondo le fonti, deve essere stato terribile. In montagna purtroppo le insidie possono essere dietro l'angolo, e ogni anno si contano infatti numerosi decessi simili per le cause più disparate.

Spesso si tratta di tragiche fatalità, come quella accaduta ieri mattina.

Nelle scorse settimane altri episodi simili

Subito dopo, la salma dello sfortunato sciatore è stata trasportata presso la camera mortuaria sita nel cimitero di Alleghe. Qui il medico legale ha eseguito l'autopsia. Quello di Callegher non è sicuramente il primo incidente di quest'anno. Come si ricorderà infatti, sempre nella zona del bellunese, precisamente a San Vito di Cadore, una bimba di 8 anni riportò un grave trauma cranico dopo essersi scontrata con altri sciatori sulla pista: in quel caso la bimba è riuscita a sopravvivere. Mentre pochi giorni fa, a Courmayeur, in Valle D'Aosta, uno snowboarder [VIDEO], sempre dopo aver perso il controllo del suo attrezzo sportivo è morto successivamente alla caduta da una roccia a Plan de La Gabba.