Tragedia sfiorata martedì mattina, 8 gennaio, a Foen, frazione del comune di Feltre, nel bellunese, dove in un garage di un'abitazione all'improvviso il serbatoio di un'Apecar è esploso, coinvolgendo la coppia di coniugi che si trovava nei pressi del mezzo a tre ruote. Pochi concitati secondi, il tempo di un boato, e i due si sono ritrovati a fare i conti con una situazione del tutto imprevista. L'esplosione ha fatto sì che l'uomo, un 78enne del posto, Gualtiero D'Isep, rimanesse ferito in maniera grave.

E' stato trasportato all'ospedale di Padova, dove attualmente si trova ricoverato in gravissime condizioni: la moglie invece è rimasta intossicata dai fumi sviluppatasi in seguito alla deflagrazione.

Incidente a metà mattinata

Erano circa le ore 10:30 dell'altra mattina, e la coppia si trovava all'interno del garage per svolgere le mansioni quotidiane. La coppia vive in una casa singola, costruita anche con tantissimi sacrifici. Per un periodo di tempo hanno anche vissuto all'estero per lavoro, poi si sono trasferiti nella piccola cittadina bellunese. Subito dopo l'esplosione, nell'immediatezza dei fatti, i soccorsi sono giunti sul posto: da subito molto più gravi sono apparse le condizioni del 78enne, che è stato quindi trasferito in codice rosso all'ospedale di Padova. Le cause dell'incidente ovviamente sono ancora tutte da chiarire: un incidente spiacevole [VIDEO], che sicuramente avrebbe anche potuto causare conseguenze più gravi, ma fortunatamente nessuno dei due coniugi è in pericolo di vita.

L'uomo era in pensione

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, in particolare dal quotidiano on-line Il Gazzettino, che ha riportato il fatto di cronaca [VIDEO], l'uomo si trovava ormai da tempo in pensione e si dedicava alle sue attività quotidiane. Purtroppo qualcosa ieri deve essere andato storto, probabilmente stava lavorando sul suo mezzo quando il serbatoio ha preso fuoco. Come detto, a parte il grande spavento e le ferite riportate, né lui, né la moglie sono in pericolo di vita. Sicuramente nei prossimi giorni saranno più chiari i motivi che hanno portato a questo spiacevole incidente. Il boato ha ovviamente allarmato i vicini, che hanno temuto per l'incolumità della coppia: Foen è una tranquilla località montana, e la notizia ha fatto immediatamente il giro del paese. L'episodio è accaduto in una zona periferica della piccola località, precisamente in via Vallina, una strada che di lì poi conduce al vicino paesino di Pedavena.