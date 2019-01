Annuncio

Un camionista cinese è stato letteralmente travolto dalle fiamme, a causa dell'elettricità statica provocata, con molta probabilità, dalle scarpe che aveva indossato. L'emblematico accadimento [VIDEO] sarebbe avvenuto nel momento in cui il camionista in questione stava sistemando o scaricando dal suo mezzo di trasporto delle grosse quantità di cotone, ma anche altra merce presente nella parte posteriore del suo camion. Almeno, questa sarebbe la spiegazione che è stata prontamente segnalata e rilasciata da Dagospia, il popolare portale di pubblicazione web e di rassegna stampa sui retroscena del mondo della politica, dell'economia, della società, fondato e diretto dal giornalista romano e settantenne Roberto d’Agostino.

Il filmato dell'avvenimento è comparso sia su Facebook che su Daily Mail

Il filmato dell'accaduto è comparso sia sul social network più diffuso, ossia Facebook, ma è stato postato originariamente dal Daily Mail.

Stando alle prime indiscrezioni, la propagazione del fuoco sarebbe cominciata allorquando il povero malcapitato, ossia il camionista cinese, ha appoggiato un piede, nell'accezione proprio letterale del termine, all'interno del deposito posteriore presente sul suo camion. Presumibilmente, il camionista cinese trasportava le grosse quantità di cotone, ma anche altra merce presente nella parte posteriore del camion. Oppure, presumibilmente, il camionista sarebbe salito sulla parte posteriore del camion, nell'intenzione di sistemare semplicemente tanto gli involucri di cotone, quanto altra merce. Come si può benissimo notare dalle immagini choc del video diffuso in rete, pare che il principio di combustione sia stato fatto derivare dal contatto con il suolo.

Il camionista è riuscito a fuggire in tempo ma sarebbe rimasto vittima di gravi ustioni

Ancora non si conoscono ulteriori dettagli in merito a questo grave inconveniente: pare però che il povero malcapitato sia rimasto ferito gravemente, riportando gravi ustioni.

L'uomo che proviene dal Guangdong, nel momento in cui le fiamme si sono iniziate a propagare [VIDEO], come si può notare dalle immagini diffuse in rete, è riuscito comunque a fuggire nella maniera più tempestiva, allontanandosi immediatamente sia dalle fiamme che dal camion. È più che probabile che il povero malcapitato alla fine fortunatamente e fortunosamente sia comunque riuscito ad evitare il peggio.