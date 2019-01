Annuncio

Le persone hanno molte idee quando si tratta di spendere meno denaro [VIDEO]. Un uomo di 19 anni è stato condannato a quattro mesi di prigione in libertà vigilata per aver comprato una PlayStation 4 a 9,29 euro. Aveva semplicemente deciso di pesarla nel grande magazzino di frutta e verdura per sostituire il codice a barre e quindi il prezzo originale della console.

Il costo reale di una Playstation 4

I prezzi della nuova Playstation 4 sono simili a quelli del modello precedente.

La console è attualmente venduta con due diverse capacità di archiviazione: 500 GB e 1 TB. L'unità da 500 GB viene venduta con un prezzo di vendita di € 329, ma con i rivenditori che offrono pacchetti a prezzi competitivi, è possibile aggiungere più valore al mix per non molto altro, e lo stesso vale per il modello da 1 TB, che viene venduto a € 399,99.

Sony ha rimosso il fascio di luce che scorre sulla console, lasciando un semplice top nero opaco e un piccolo logo PS4. Infatti, molti utenti trovavano la barra luminosa sulla console come un enorme pugno nell'occhio e un vero e proprio fastidio quando si gioca a luci spente - ed è per questo che gli utenti sono felici che Sony l'abbia abbandonato. Al suo posto si ha una linea di luce molto semplice, elegante (e anche gradevole) sul pulsante di accensione

Playstation 4 a 9,29 euro, la descrizione dell'accaduto

Adel, 19 anni, si reca in un ipermercato a Montbéliard, in Francia. Il giovane decide di impadronirsi di una console di gioco, la PlayStation 4, l'importo è stimato in 340 euro, ma il ragazzo porta l'oggetto nel reparto ortofrutta. Pesa l'articolo e attacca poi l'etichetta che mostra una quantità di 9,29 euro sulla console.

Quindi si reca in uno dei registratori di cassa automatici, paga l'importo visualizzato e lascia il supermercato in tutta discrezione, nonostante la presenza di un supervisore, il quale visionava le casse.

Dopo il successo di questo primo tentativo e pensando alla sua infallibile idea, il ragazzo di Nizza decide di riprovare la sorte il giorno dopo, ma questa volta è beccato dalla polizia. Spiegherà poi che ha venduto la prima console per 100 euro, che sarebbe stata utilizzata per pagare il biglietto del treno [VIDEO] per andare a casa nel sud-est. Giovedì scorso, il tribunale di Montbéliard lo ha condannato, in sua assenza, a quattro mesi con la condizionale e cinque anni di ineleggibilità. Una frode che alla fine gli è costata più del previsto.