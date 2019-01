Annuncio

Il maltempo, che da giorni sta imperversando su tutta la Penisola, sarebbe all'origine di uno scontro [VIDEO], avvenuto giovedì 24 gennaio, al porto di Olbia, tra due traghetti passeggeri. Uno appartenente alla Grimaldi Lines e uno appartenente alla compagnia Tirrenia, ma non ci sono stati feriti. Il momento dell'impatto, con diversi membri dell'equipaggio della Tirrenia e diversi passeggeri che gridavano "Ci prende, ci prende!" è stato immediatamente filmato da uno smartphone all'interno della nave e ha cominciato a circolare in rete, principalmente su YouTube, diventando in poche ore virale.

La dinamica dello scontro

Ad uscire dal porto di Olbia per dirigersi verso quello di Livorno è stato il traghetto della Grimaldi Lines, denominato "Cruise Bonaria" che, come prevedono le normative di sicurezza portuali, in caso di forte vento deve essere trainato al largo da parte di un rimorchiatore.

Così è avvenuto anche in questo caso. Ma il vento mandava raffiche fortissime e nonostante tutte le precauzioni si è verificata la collisione tra la Cruise Bonaria e il traghetto "Athara" della Tirrenia che era ormeggiato in attesa di partire alla volta del porto di Genova intorno alle 21: 30 di quello stesso 24 gennaio.

Gli accertamenti sullo scontro

Nonostante sia avvenuta la collisione, comunque, la nave della Grimaldi Lines ha continuato il suo viaggio viaggio verso Livorno. Ovviamente, prima di consentire il proseguimento della traversata, la Capitaneria di Porto di Olbia (che ha confermato l'avvenuta collisione) ha effettuato i primi controlli.

Colmo dell'ironia, a subire i maggiori danni dalla collisione è stata proprio l'Athara della Tirrenia. La nave della Tirrenia, infatti, ha subito danni su un'aletta della plancia oltre ad aver avuto tutto il vetro della plancia di comando andato distrutto.

Inoltre anche una passerella fuoribordo, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero sarebbe andata distrutta.

L'impatto vissuto dall'equipaggio

Ovviamente, sulla Tirrenia si sono vissuti momenti di concitazione quando i membri dell'equipaggio si sono resi conto che il traghetto della Cruise Bonaria si sarebbe scontrato con l'Athara. Nel video che sta circolando in rete si sentono chiaramente alcuni gridare "Ci prende, ci prende" o "Ci piglia". Anche perché fino all'ultimo si era sperato [VIDEO] che l'intervento del rimorchiatore riuscisse ad evitare l'impatto. Comunque sia, sempre secondo quanto riferisce Il Messaggero di Roma, alla fine il traghetto della Tirrenia dovrebbe essere riuscito a partire per Genova ieri sera 25 gennaio.