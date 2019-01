Annuncio

“Finalmente era felice”. Le amiche, sconvolte dalla tragedia, non hanno dubbi: Olga Ukhova, di 41 anni, era riuscita a ricostruirsi una vita, dopo il divorzio da Dmitrij Golubtsov, l’ex marito. Ora aveva un nuovo compagno: insieme aspettavano una bambina. Infatti era ormai entrata nell’ottavo mese di gravidanza, quando ha deciso di tornare un’ultima volta nella casa in cui aveva vissuto la precedente relazione: doveva sistemare le ultime pendenze, qualche bolletta ancora da pagare per poter così chiudere per sempre quella storia.

Ma non aveva fatto i conti con la furia dell’ex, che non aveva mai accettato né l’abbandono né quella creatura che la moglie era prossima a dare alla luce: così ha messo in pratica una vendetta davvero crudele [VIDEO], uccidendo la donna con la piccola che portava nel grembo, prima di togliersi la vita.

La crudele vendetta nei confronti della ex

La trappola è stata messa a segno nella vecchia abitazione della coppia, presso il distretto di Sheksninsky, nella regione di Vologda, in Russia. Non appena i due si sono incontrati, Dmitrij ha subito colpito alla testa la sua ex con violenza inaudita, per tramortirla [VIDEO]; poi ha iniziato a sparare a bruciapelo, mirando prima al volto e poi alla pancia della donna, per essere sicuro di togliere la vita anche a quella povera creatura che doveva ancora nascere.

Non contento, ha caricato il corpo della donna in macchina, per poi abbandonarlo in autostrada nei pressi dei villaggi di Yurochkino e Slavyanka. Poi ha avuto un momento di debolezza che gli è stato fatale: ha telefonato ad un amico per confessargli l’atroce delitto; però quest’ultimo ha immediatamente avvisato la polizia, fornendo tutti i dati necessari per rintracciare l’assassino.

Il tragico epilogo della vicenda

Poco dopo la vicenda ha vissuto il suo tragico epilogo: una pattuglia, dopo aver raggiunto il veicolo con a bordo Dmitrij, ha tentato di bloccarlo, ma l’omicida ha reagito aprendo il fuoco contro gli agenti. Un ufficiale, Viktor Belinsky, è stato colpito al collo attraverso il parabrezza: tuttavia l’eroico capitano è sceso lo stesso dalla macchina intimando all'omicida di arrendersi, prima di crollare a terra. È stato a quel punto che l’ex marito della vittima ha puntato l’arma contro di sé e si è ucciso.

Pochi minuti dopo sono arrivati i soccorsi: il poliziotto, ferito gravemente, è stato portato in ospedale, dove è ancora ricoverato in terapia intensiva. Naturalmente la comunità locale è rimasta scioccata dalla tragedia, anche perché in molti ora dicono che l’assassino – che pure aveva dei precedenti penali per piccoli reati come teppismo, violazione delle regole del traffico ed uso di armi da fuoco – non aveva mai dato alcun segno della sua folle sete di vendetta.