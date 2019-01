Annuncio

Un grave incidente sulla statale 274, che unisce Gallipoli a Santa Maria di Leuca è accaduto durante la notte tra domenica 27 e lunedì 28 gennaio, intorno alle 3:00 del mattino, come riportato sul sito FanPage.it. La causa del terribile sinistro [VIDEO] è ancora in via di accertamento; le donne, ognuna alla guida della propria auto, si sono urtate violentemente. Una volta arrivati sul posto, i medici dell’ambulanza hanno confermato che le due giovani erano già morte sul colpo.

Sul posto la Polizia stradale e i Carabinieri per verificare il reale svolgimento dell'accaduto.

I dettagli della sciagura

Le due giovani vittime [VIDEO], Ludovica Preite, una ragazza pugliese di Taurisano in provincia di Lecce, di 30 anni e Ilenia Falconieri, una donna pugliese di Nardò sempre in provincia di Lecce, di 40 anni, si sono scontrate nelle vicinanze dello svincolo per Taviano, dove non è più presente lo spartitraffico che divide le due corsie, anche se la strada è molto trafficata.

Purtroppo dopo l’accaduto, il personale medico del 118 non ha potuto fare molto per le due donne, se non accertarne il decesso. I corpi delle due, ormai senza vita, sono stati estratti dai vigili del fuoco; delle loro macchine, un’Opel Agila e una Lancia Y, sono rimaste soltanto le lamiere, a causa del brutale scontro.

Gran numero di disgrazie sulle strade salentine

Sulle strade salentine e in particolare sulla statale 274 non sono rari gli incidenti stradali: solo pochi giorni fa, il 24 gennaio, Gianluca Bisconti, un ragazzo di 32 anni è morto in un sinistro avvenuto anch'esso alla periferia di Lecce, dopo aver perso la padronanza dell’auto ed essersi schiantato addosso a un palo; mentre dall'inizio del nuovo anno sono state quattro le persone che hanno purtroppo perso la vita nelle strade del Salento.

Anche negli ultimi anni sono state notevoli le vittime sulle strade pugliesi, in particolare nella zona di Presicce dove in estate si moltiplicano le auto dei numerosi turisti che la attraversano.

Maria Rosaria Micucci, il magistrato che si occupa del caso, sta organizzando i riscontri necessari, come gli accertamenti tossicologici e alcolemici. La dinamica dello scontro frontale non è ancora molto chiara, a causare l’incidente potrebbe essere stato il buio, una distrazione o magari la stanchezza causata dall'ora tarda. Le indagini dei Carabinieri di Gallipoli sono tuttora in corso e verranno probabilmente concluse nelle prossime ore.