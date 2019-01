Annuncio

Annuncio

Una vera e propria tragedia [VIDEO]quella accaduta nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America, precisamente nel New Hampshire. A perdere la vita, ancora una volta purtroppo, è una piccola creatura. La vittima è infatti una bambina di appena due anni, Sofia Van Schoick, che è stata ritrovata priva di vita fuori dalla sua abitazione. Secondo quanto riferisce il noto quotidiano Il Messaggero, infatti, la piccola era uscita di casa da sola nel cuore della notte, ma al momento del rientro non ce l'ha fatta a tornare in casa e si è ritrovata da sola con temperature intorno ai -8 gradi.

Sono stati proprio i suoi genitori a ritrovarla fuori dalla porta di casa intorno alle sette della mattina seguente, purtroppo morta assiderata a causa delle temperature a dir poco rigide.

Advertisement

Tragedia nella notte in Usa: esce sola da casa a 2 anni, non riesce a rientrare e muore di freddo

Stando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, la piccola Sofia è uscita di casa con una camicetta da notte e con i piedi nudi, senza che nessuno in casa si accorgesse di nulla. Il freddo della notte, però, si è rivelato fatale. Un vicino di casa della famiglia ha raccontato di aver sentito piangere una bambina intorno alle 4, ma non è andato a controllare e soltanto il giorno dopo si è reso conto di quanto fosse accaduto. Come detto anche dal capo della polizia locale, comunque, i primi accertamenti effettuati portano a dire che la bimba abbia lasciato casa in maniera del tutto autonoma senza che i suoi genitori se ne accorgessero. La famigliola si era trasferita da poco all'interno di questa abitazione e fin dal primo momento si era accorta che il portone d'entrata risultava molto semplice da aprire.

Advertisement

I migliori video del giorno

Le parole della nonna della piccola Sofia

I genitori della piccola Sofia avevano già in mente di metterla in sicurezza il prima possibile, ma purtroppo non c'è stato il tempo per evitare una simile tragedia. Le forze dell'ordine, comunque, continuano a parlare di incidente ma al momento non viene esclusa alcuna ipotesi e si continua ad indagare per cercare di chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto in quella notte così sfortunata. A seguito della morte della [VIDEO]bimba, ha parlato anche la nonna, Lindsay, spiegando che si è trattato di un terribile incidente, ma che nonostante questo sua figlia continua a pensare di aver fatto una cosa orribile, e di essere quindi diretta responsabile per la sua morte.