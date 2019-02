Annuncio

Dieci persone sarebbero decedute nel corso di un vasto incendio che ha colpito il centro sportivo del Flamengo, la famosa squadra di calcio brasiliana di Rio de Janeiro, situato nel quartiere Urubu nella parte ovest della città carioca. Come riferisce il quotidiano online "g1 globo", l'incendio sarebbe scoppiato intorno alle 5:10 del mattino di oggi venerdì 8 febbraio secondo il fuso orario di Rio de Janeiro, quando in Italia erano circa le 8:10. Oltre ai 10 morti secondo le prime ricostruzioni vi sarebbero anche tre feriti, tra cui una bambina di 14 anni di nome Caua, mentre un altro dei feriti sarebbe in condizioni molto gravi, di conseguenza sarebbe stato trasportato all'Ospedale Municipale "Lourenço Jorge" di Barra.

Le dichiarazioni delle autorità

Secondo quanto riferito dal tenente colonnello Douglas Henaut che ha coordinato i soccorsi, nel centro sportivo di allenamento dormivano dei giovani atleti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, ma non è stato ancora possibile procedere all'identificazione delle persone decedute. Infatti, presso il centro "President George Helal Training Center", si allena sia la Squadra professionistica del Flamengo che le giovanili. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, si è riusciti a domare il fuoco solo dopo più di due ore, intorno alle 7:30, le 10:30 in Italia.

Per di più sulla zona di Urubu in questi giorni si sarebbe scatenata una violenta tempesta con forti piogge, che ha causato un blackout elettrico nella zona e mancanza di acqua corrente per diverse ore della giornata.

Le fiamme sviluppatesi in seguito hanno distrutto gran parte delle strutture del centro sportivo, con pali ritorti e attrezzature cremate. Ma, come detto, entro le 7:30 ora locale, erano state domate e i pompieri intervenuti operavano prevalentemente all'esterno.

Un centro sportivo all'avanguardia

Il "George Helal Training Center" era una tra le strutture di addestramento sportivo più moderne di tutta l'America Latina e anche uno dei più grandi al mondo, con diversi campi di allenamento sia per le squadre che per i portieri. L'anno scorso era stato appena inaugurato un nuovo complesso di edifici, tra cui nuove abitazioni, un parco acquatico, una palestra e cinque campi da calcio per la squadra professionistica del Flamengo, mentre le strutture più vecchie erano state lasciate a disposizioni delle categorie giovanili della squadra.