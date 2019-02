Annuncio

Nelle recenti ore, all'interno della villa dove abita Wanda Nara, sono arrivati i Vigili del fuoco per via di una densa colonna di fumo nera che si era innalzata dal giardino. La villa in questione è quella che il marito Mauro Icardi ha regalato alla donna la scorsa estate. Ad aver innescato il fuoco è stata la mamma di Wanda, bruciando sterpaglie e mobili vecchi.

Vicini di casa allertano i pompieri

La suocera del famoso giocatore dell'Inter era alle prese con le pulizie ed ha deciso di dar fuoco alle sterpaglie presenti nel giardino della casa della figlia a Brienno e ad alcuni mobili vecchi.

La donna avrebbe iniziato a bruciare, tenendo sotto controllo il fuoco. Purtroppo però, la forte umidità mista agli oggetti bruciati, ha formato una fitta colonna di fumo nero.

I residenti presenti nelle vicinanze, vedendo il fumo denso proveniente dalla villa della moglie di Mauro Icardi, si sono allarmati ed hanno deciso di chiamare immediatamente i pompieri per avvisarli di quanto stava accadendo.

I Vigili del fuoco si sono subito recati presso l'abitazione ed hanno constatato che in realtà era tutto a posto: il fuoco era infatti sotto il controllo della donna e dunque non c'era nessuna situazione di pericolo in corso. I Vigili però, l'hanno invitata a spegnere il tutto ed a evitare di accendere falò soprattutto con materiali del genere. La situazione è poi ritornata alla normalità.

Wanda Nara e Icardi tra i prossimi ospiti a 'C'è posta per te'

Per il quarto appuntamento di Cè Posta per Te, che andrà in onda sabato 2 febbraio, Wanda Nara e Mauro Icardi saranno ospiti nel programma presentato da Maria De Filippi.

Sui social sono state infatti diffuse le prime clip di anticipazioni della puntata. Nel video si vedono i due che entrano all'interno dello studio tra gli applausi del pubblico. Subito dopo la De Filippi chiede a Mauro Icardi se si sentisse meglio in campo piuttosto che in uno studio e lui risponde affermativamente.

L'attenzione è incentrata anche su Wanda Nara, che nello studio di C'è Posta per Te si mostra in abito nero con una profonda scollatura. Ovviamente non si sa ancora la storia che verrà raccontata in loro presenza. Intanto Wanda sembra essere sempre più presente nel mondo Mediaset, dopo la sua partecipazione a Tiki Taka, il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo. Il capitano dell'Inter invece, sembra sempre più vicino alla firma per il rinnovo del contratto con l'Inter.