Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Francavilla Fontana, nel brindisino, dove al culmine di una lite una donna di 48 anni ha accoltellato il marito, un 62enne. Secondo quanto riporta la stampa locale, la moglie gli avrebbe inferto ben quattro coltellate tra la schiena e il torace, causandogli profonde ferite, le quali fortunatamente non sono state giudicate gravi dai sanitari dell'ospedale "Antonio Perrino" di Brindisi, dove l'uomo è stato subito trasportato.

Pubblicità

Pubblicità

Ad allertare i carabinieri della locale stazione sarebbero stati alcuni vicini, i quali hanno sentito delle urla provenire da un box auto, di proprietà appunto dei protagonisti di questo assurdo episodio.

Donna colta sul fatto

Quando i militari sono giunti sul luogo del fatto di cronaca hanno trovato ancora la donna che impugnava il coltello. Nel frattempo il marito si era accasciato in una pozza di sangue. I carabinieri non hanno esitato a trarre in arresto la donna con l'accusa di tentato omicidio, che è stata poi condotta dopo le formalità di rito nel reparto femminile del carcere di "Borgo San Nicola", sito quest'ultimo a Lecce.

Brindisi, moglie e marito litigano, lei lo accoltella: arrestata

Il fatto si è verificato in un quartiere di Francavilla Fontana chiamato San Lorenzo, presso la zona 167 della cittadina brindisina. Ieri sera nella cittadina pugliese nessuno si aspettava che si sarebbe verificato un episodio simile, e se non fosse stato per il tempestivo intervento dei vicini, che hanno chiamato i carabinieri, come già detto, l'episodio in questione poteva sicuramente finire in tragedia. Molto probabilmente, come riporta anche la testata giornalistica locale online, Brindisi Report, il marito della donna dovrebbe essere interrogato nelle prossime ore. Gli inquirenti sono comunque ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.

Pubblicità

Lite per futili motivi

Al momento non è dato sapere perché i due stessero litigando, ma chi indaga sostiene che il litigio sia comunque avvenuto per futili motivi. Il marito molto probabilmente, mentre la donna infieriva su di lui, ha tentato di mettersi al riparo. Le indagini sono coordinate dal procuratore Giovanni Marino, che nelle prossime ore dovrebbe anche interrogare la donna per convalidare l'arresto. Solo dopo aver sentito le due parti si potranno conoscere ulteriori particolari su questa vicenda, che ha scosso profondamente Francavilla Fontana.

La notizia di quanto accaduto in quel box auto nella zona 167 ha immediatamente fatto il giro della cittadina, destando stupore e sconcerto, come spesso accade in questi casi. Non è la prima volta che nel brindisino accade un episodio del genere: qualche settimana fa infatti, poco lontano da Francavilla, per la precisione ad Erchie, un uomo è stato arrestato perché aveva picchiato la moglie violentemente. In quest'occasione il motivo dei litigi, che andavano avanti da anni, sarebbe stato rappresentato dai numerosi tradimenti del marito della donna, la quale lo rimproverava spesso per la sua infedeltà.

Pubblicità

La risposta erano calci e pugni e minacce di morte.