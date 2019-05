Un altro dramma relativo all'aggressione di un cane di grossa taglia si è verificato ieri a Mondragone, nel casertano, dove un'anziana di 85 anni è stata morsicata in più parti del corpo da due cani di razza pitbull, di proprietà della nipote. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, la signora si trovava nel giardino di casa, quando i due animali l'hanno improvvisamente aggredita. Immediatamente sono scattati i soccorsi, e altre tre persone, le cui generalità non sono state diffuse, hanno tentato in tutti i modi di allontanare i due cani dall'anziana.

Caserta, donna 85enne aggredita da due pitbull: è gravissima

Per questo sono rimaste ferite anche loro, e hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. Ovviamente non si conoscono le cause per cui i cani si sono avventati contro la signora, sicuramente le indagini, che sono già cominciate, chiariranno tutti i particolari di questa brutta vicenda.

Le sue condizioni sono molto gravi

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica on-line, Fan Page, le condizioni della signora sono abbastanza gravi.

I pitbull l'avrebbero morsa gravemente alla testa e soprattutto al braccio destro. Sembrava una giornata come tante altre ieri a Mondragone, ma poi qualcosa è andato decisamente storto, e i due cani hanno aggredito all'improvviso la vittima. Sotto choc anche i famigliari dell'anziana. Anche in questo caso pare che i due cani non abbiano mai dato problemi. Il dramma si è verificato in via XI febbraio. La poveretta starebbe lottando tra la vita e la morte all'ospedale di Pineta Grande, almeno così si apprende dai media.

I sanitari nelle scorse ore l'hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, questo in modo da ricucire le ferite, gravissime, che l'85enne ha riportato. Nelle prossime ore sarà emesso probabilmente un altro bollettino medico, che informerà delle condizioni dell'anziana. La sua prognosi resta, al momento, riservata.

Cani affidati alla Asl

I due animali nel frattempo sono stati affidati al servizio veterinario della Asl. I Carabinieri, che sono anche intervenuti sul luogo del dramma, stanno cercando di ricostruire l'accaduto.

Si tratta del secondo caso in pochi giorni, in quanto proprio ieri, anche questa testata, riportava la notizia di quanto accaduto a Santhià (Vercelli), dove un pitbull ha aggredito due sorelline: le bimbe hanno 12 anni e un anno e mezzo, e proprio quest'ultima sarebbe ancora in gravissime condizioni. La tragedia si è verificata la sera del 7 maggio scorso. Anche in questo caso i cani pare che non avessero mai dato in escandescenza, e questo particolare rende questi episodi ancora più assurdi.

Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli della vicenda casertana.