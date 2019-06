Arrestato Marco Carta per furto aggravato. Il noto cantante sarebbe stato protagonista dell’episodio accaduto nella serata di ieri sera che lo ha visto coinvolto in un furto di abbigliamento alla Rinascente in piazza Duomo a Milano. Per il vincitore di Amici, Sanremo e Tale e Quale Show, sono stati disposti, in attesa del processo per direttissima, gli arresti domiciliari.

Marco Carta arrestato: ecco cosa avrebbe rubato

Il noto cantante di origini cagliaritane di 34 anni è stato trovato in possesso di sei maglie del valore totale di 1200 euro.

Prima di uscire dal magazzino con la refurtiva, si sarebbe accertato di togliere l'antitaccheggio dai capi, ma avrebbe omesso di eliminare anche la apposita placchetta che ha determinato, di conseguenza, l’azionarsi dell’allarme posto alle porte di uscita del negozio.

La carriera del cantante vincitore di ‘Amici’

La popolarità di Marco Carta ha inizio nel 2008, quanto trionfa al talent di Maria De Filippi, nonostante il suo particolare modo di cantare che aveva diviso, nel corso dei mesi, i diversi pareri del pubblico e quelli della critica.

Marco Carta arresto per furto aggravato: di cosa si tratta

La strada della musica è sembrata essere per lui un modo per allontanarsi dal un destino familiare doloroso che lo aveva visto rimanere orfano, di entrambi i genitori, in tenera età. Ma il suo carattere e la sua tenacia lo avrebbe aiutato a lottare nel corso del tempo, fino a riuscire a diventare un cantante famoso nel panorama della musica italiana. Il Festival di Sanremo lo ha visto poi vincere con la canzone ‘La forza mia’ nell’edizione del 2009 condotta da Paolo Bonolis.

Una vittoria che ha da subito evidenziato l’appoggio e la simpatia che il pubblico nutriva per lui. Nel 2011 vince il premio ‘Best Talent Show Artist’ per i RTL Awards al quale negli anni successivi viene seguito, per due edizioni consecutive dei Kids Choice Awards, dove viene incoronato miglior cantante italiano. Il suo grande successo poi prosegue nel 2014 con ‘Canzone dell'estate’ e successivamente pubblica il suo primo libro ‘Ho una storia da raccontare’, che entra in classifica come best seller.

Arriva sesto nella classifica finale a ‘L'isola dei famosi’, resistendo come naufrago per 55 giorni. Subito dopo l’esperienza sull’isola Marco Carta pubblica l'album ‘Come il mondo’, ma il disco non riscontra il successo che aveva accompagnato, sistematicamente, l'uscita dei suoi album precedenti. ‘Tieniti forte’ è Il suo ultimo album che pubblica nel 2017 con il quale ancora non riesce a raggiungere, ancora una volta, le prime posizioni nelle classifiche.

Riesce invece ad ottenere un notevole successo personale al talent ‘Tale e quale show', dal quale ne esce vincitore. Nel 2018, ospite da Barbara d'Urso a ‘Domenica Live’, dopo anni di notizie e smentite ha fatto coming out annunciando al grande pubblico la propria omosessualità.