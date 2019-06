Una macabra scoperta è stata fatta questa mattina in provincia di Foggia, precisamente vicino Cerignola sulla strada provinciale 66, in direzione di Manfredonia. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, sul ciglio della strada è stata notata un'auto che era completamente in fiamme. Sul luogo del fatto di cronaca si sono recati immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, il quale aveva divorato completamente il veicolo.

Quando il tutto è stato spento, i pompieri hanno fatto la macabra scoperta: all'interno dell'abitacolo giaceva il corpo senza vita di una persona, il quale era completamente carbonizzato. Grande lo stupore e lo choc dei presenti e dei soccorritori, che non si aspettavano di assistere ad una scena simile. Al momento le indiscrezioni sono davvero poche, maggiori dettagli si potranno conoscere nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Il corpo è praticamente irriconoscibile.

Indagini in corso

Al momento sono davvero frammentarie le notizie che giungono dalla Puglia. Quello che è certo, è che il ritrovamento è avvenuto in una zona denominata "bivio della lupara". Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, potrebbe essersi trattato infatti di un incidente oppure di un suicidio. In questi casi la prudenza è d'obbligo. Come detto del corpo non è rimasto niente, adesso si dovranno fare i relativi esami per risalire all'identità della vittima.

Per fare questo gli inquirenti utilizzeranno alcuni frammenti di ossa che sono stati ritrovati all'interno dell'auto. L'agenzia di stampa Ansa, che cita fonti locali, riferisce che il corpo potrebbe anche essere quello di una donna, e che lo stesso proprietario del veicolo sarebbe stato già rintracciato. La pista comunque meno battuta è quella che si sia trattato di un omicidio: per quest'ultima ipotesi quindi non ci sarebbero elementi che farebbero pensare ad un reato di natura penale commesso da qualche altro individuo. Potrebbe anche essersi trattato di un incidente stradale, come già detto, ma anche di questo non vi è alcuna certezza.

Prossimi aggiornamenti

Dopo che gli inquirenti avranno terminato le loro indagini si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto successo. La notizia nel frattempo si è sparsa in tutta la provincia, destando stupore e incredulità negli abitanti di Cerignola. Nessuno si aspettava di fare un ritrovamento del genere. Sicuramente non è il primo caso del genere che succede, e probabilmente non sarà neanche l'ultimo. Per ovvie ragioni di privacy non sono state diffuse le generalità del proprietario del veicolo, questo perché ci sono ancora le indagini in corso.