Alessio Bruno è diventato famoso al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a Temptation Island nel 2017, insieme all'allora fidanzata Valeria Bigella. Al termine del programma, nell'ultimo falò di confronto, Valeria decise di perdonarlo, ma quando le luci televisive e la fama si spensero, dopo aver superato un'ulteriore crisi, i due decisero di lasciarsi definitivamente. Dopo quest'esperienza Alessio non ha partecipato più a nessun programma televisivo ed è tornato alla vita di tutti i giorni, cercando comunque di continuare a portare avanti anche l'attività di influencer.

Adesso però l’ex partecipante di Temptation Island è stato fermato nella zona Tiburtina di Roma dalla polizia e, dopo essere stato trovato in possesso di un quantitativo di stupefacenti, è scattata subito una perquisizione nell'abitazione in cui vive. Nell'appartamento gli agenti hanno trovato altra droga oltre a 5.000 euro in contanti che sono stati ritenuti proventi dell'attività di spaccio. Il giovane è stato quindi arrestato, processato per direttissima e condannato alla pena di due anni e otto mesi, oltre al pagamento di una multa di 14.000 euro.

Nel corso dell'udienza l'ex concorrente del programma di Canale 5 ha ammesso di aver iniziato l'attività di spacciatore da circa un mese e di averlo fatto perché la sua attuale fidanzata (la modella e presentatrice Eleonora D’Alessandro) guadagna molto più di lui.

La relazione con Eleonora D’Alessandro

Alessio ha conosciuto Eleonora D'Alessandro dopo la fine della relazione con Valeria. I due hanno iniziato a frequentarsi ed alla fine hanno intrapreso una relazione: da allora sono trascorsi quasi due anni.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Isa e Chia, Alessio aveva definito la sua attuale fidanzata come "una ragazza bellissima che nonostante abbia mille possibilità nella vita sceglie ogni giorno la semplicità".

Dopo la notizia dell'arresto e della condanna per spaccio, non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali da parte della D'Alessandro, soprattutto in merito alla delirante motivazione che Alessio ha fornito per 'giustificare' il reato commesso.

Lo stesso atteggiamento discreto lo sta tenendo anche la sua ex fidanzata, Valeria Bigella, che era già famosa al pubblico del piccolo schermo - prima di partecipare a Temptation Island con Alessio - per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2010 come corteggiatrice di Gianfranco Apicerni, con cui iniziò una relazione che però naufragò presto.