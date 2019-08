Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio 26 agosto a Lonato del Garda, un piccolo paesino della provincia di Brescia, dove un giovane di 27 anni, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, si è tolto inspiegabilmente la vita. Il dramma si è verificato in una cascina intorno alle ore 14:00, almeno così riferisce la stampa locale, in particolare la testata giornalistica online Brescia Today.

Al momento non sono i motivi che hanno portato il ragazzo a compiere l'insano gesto. La vittima era appena tornata dal viaggio di nozze insieme a sua moglie, il quale si è concluso proprio domenica scorsa. Davvero nulla faceva presagire un epilogo del genere, anche perché pare che il ragazzo non avesse problemi economici gravi.

Padre e nonno sono morti nello stesso modo

Da quanto si apprende dai primi riscontri investigativi, pare che anche il padre e il nonno dell'uomo, in passato, si siano tolti la vita.

Sul luogo del fatto di cronaca, ieri pomeriggio, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione insieme ai sanitari del 118. I medici hanno fatto davvero di tutto per poter strappare alla morte il 27enne: ogni tentativo di rianimazione però è risultato vano. Il ragazzo era figlio di un noto commerciante del posto, e per questo era molto conosciuto nella cittadina lombarda. Con sua moglie aveva avuto un lungo e felice fidanzamento, poi hanno deciso di sposarsi e quindi fare il relativo viaggio di nozze.

La notizia di quanto successo si è sparsa immediatamente in paese, destando stupore e sconcerto tra gli abitanti del posto. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo assurdo episodio.

Provincia bresciana già colpita da lutti simili

Non è la prima volta che Brescia e la sua provincia vengono colpiti da lutti così gravi. Solo il 16 agosto scorso infatti, balzò agli onori della cronaca nazionale il caso di un carabiniere che si è tolto la vita in circostanze ancora tutte da definire con chiarezza, sparandosi un colpo di pistola alla testa.

Il militare aveva solo 23 anni, e solo da poco tempo si era trasferito nella caserma di Vobarno, una cittadina della Valle Sabbia. Tornando al caso di Lonato, si tratta di una vicenda assolutamente delicata, e chi indaga sta utilizzando tutte le precauzioni richieste. I famigliari del giovane sono rimasti altrettanto sconvolti alla notizia della tragedia, non sono note neanche le modalità con cui la vittima ha compiuto il gesto.

Come già detto, il 27enne aveva un trascorso famigliare già segnato da indicibili lutti, tutti simili tra loro. Si attendono quindi i relativi chiarimenti da parte degli investigatori.