Tragedia al Giro di Polonia, il talento belga della Lotto-Soudal Bjorg Lambrecht è deceduto per le gravi conseguenze riportate dopo una brutta caduta nella terza tappa. La morte del giovane ciclista arriva impetuosa nella carovana del Giro di Polonia, lasciando amarezza e sgomento nei compagni di squadra, colleghi, addetti ai lavori e tifosi.

Grave lutto nel ciclismo al Giro di Polonia

L'incidente che ha coinvolto Lambrecht è successo nei primi chilometri della terza tappa.

Il Giro della Polonia è iniziato sabato 3 agosto e finirà il prossimo 9 agosto. La dinamica della caduta è ora al vaglio degli inquirenti, per essere ben ricostruita e per accertarsi che tutte le norme e gli standard di sicurezza fossero rispettati. Il Giro di Polonia è nato nel 1928 ed è stabilmente nel calendario UCI World Tour.

Da una prima ricostruzione Lambrecht a 73 chilometri dall'arrivo della terza frazione sarebbe caduto rovinosamente a terra con un impatto devastante.

La copertura televisiva non era ancora partita con la diretta così non ci sono immagine a testimoniarne la dinamica. Alcune fonti come Gazzetta dello Sport, parla di una caduta in un fossato con un ponticello in legno vicino a una casa, e sarebbe stato ritrovato a terra proprio dalla macchina medica che segue il gruppo.

Le condizioni di Lambrecht sarebbero parse subito disperate e i medici avrebbero tentato di rianimarlo sul posto.

Tanto gravi da non provare ad elitrasportarlo in ospedale ma provare un tentativo di rianimazione sul luogo dell'incidente.

Giunta un'autoambulanza attrezzata anche per le rianimazioni è stato poi trasportato nel vicino nosocomio di Rybnik. Giunto in ospedale i medici hanno, come riporta Eurosport, tentato un'operazione d'urgenza e disperata per cercare di bloccare le emorragie in corso, senza ottenere un risultato positivo.

I media internazionali confermano che il decesso del 22enne originario del Belgio e in corsa per la Lotto-Soudal è avvenuto in sala operatoria.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 5 agosto 2019

L'annuncio via social della Lotto-Soudal

L'annuncio del decesso è arrivato via Twitter dall'account ufficiale della sua squadra con poche e commosse parole: "La più grande tragedia che poteva succedere alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Bjorg, è successa davvero.

Che tu possa riposare in pace".

L'organizzazione del Giro di Polonia ancora non si è espressa su un eventuale stop alla corsa a tappe, che dovrebbe concludersi venerdì 9 agosto. Purtroppo le morti che colpiscono il mondo del ciclismo non si fermano, un'altra tragedia che gli inquirenti stabiliranno se poteva essere evitata con una maggiore attenzione alla sicurezza o se è stata una terribile fatalità.